Основные признаки дефицита витамина С

Диетолог, терапевт Тиана Фиалкова рассказала, какие симптомы вызывает дефицит витамина С, и к кого он бывает. Однако все же помните, что эти симптомы неспецифические и могут указывать на другие имеющиеся проблемы в организме.
Проверьте себя, чтобы сезон ОРВИ не застал вас врасплох:
- Кровоточивость десен.
- Красные точки на коже (петехии).
- Ярко-красные волосяные фолликулы (перифолликулярное кровоизлияние), особенно на ногах.
- Синяки, которые легко возникают, без особых причин.
- Сухая, грубая, шелушащаяся кожа.
- "Гусиная" кожа на бедрах, ягодицах, руках с красноватым оттенком (фолликулярный кератоз).
- Частое кровотечение из носа.
- Медленно заживающие раны, долго "сидящие" пятна постакне.
По химической структуре молекула витамина С очень похожа на молекулу глюкозы. И если вы употребляете много сахара, то усваиваться организмом в первую очередь будет глюкоза. Поэтому у людей, которые едят много сладкого обычно имеется дефицит витамина С.
Также в дефиците по витамину С всегда находятся курильщики.
Витамин С в большом количестве находится в надпочечниках и расходуется на производство стрессовых гормонов. Еще он крайне важен для выработки иммунных клеток лейкоцитов, для синтеза коллега, для стенок капилляров. Натуральный витамин С – мощнейший антиоксидант.
Но что касается аптечного витамина С. Аскорбиновая кислота – это синтетическая форма, которая не является полноценным витамином С. Чаще всего аптечный витамин С делают из серной кислоты и кукурузного крахмала. В природе аскорбиновая кислота не существует сама по себе, она является лишь частью комплекса витамина С. И вылечить ту же цингу (крайнее проявление дефицита витамин С) аскорбиновой кислотой невозможно. Также аскорбиновая кислота повышает в организме свободнорадикальное окисление, а значит может только усугублять воспалительные состояния организма.
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