Основные признаки дефицита витамина С

Диетолог, терапевт Тиана Фиалкова рассказала, какие симптомы вызывает дефицит витамина С, и к кого он бывает. Однако все же помните, что эти симптомы неспецифические и могут указывать на другие имеющиеся проблемы в организме.

Проверьте себя, чтобы сезон ОРВИ не застал вас врасплох:

Кровоточивость десен.

Красные точки на коже (петехии).

Ярко-красные волосяные фолликулы (перифолликулярное кровоизлияние), особенно на ногах.

Синяки, которые легко возникают, без особых причин.

Сухая, грубая, шелушащаяся кожа.

"Гусиная" кожа на бедрах, ягодицах, руках с красноватым оттенком (фолликулярный кератоз).

Частое кровотечение из носа.

Медленно заживающие раны, долго "сидящие" пятна постакне.

По химической структуре молекула витамина С очень похожа на молекулу глюкозы. И если вы употребляете много сахара, то усваиваться организмом в первую очередь будет глюкоза. Поэтому у людей, которые едят много сладкого обычно имеется дефицит витамина С.

Также в дефиците по витамину С всегда находятся курильщики.

Витамин С в большом количестве находится в надпочечниках и расходуется на производство стрессовых гормонов. Еще он крайне важен для выработки иммунных клеток лейкоцитов, для синтеза коллега, для стенок капилляров. Натуральный витамин С – мощнейший антиоксидант.

Но что касается аптечного витамина С. Аскорбиновая кислота – это синтетическая форма, которая не является полноценным витамином С. Чаще всего аптечный витамин С делают из серной кислоты и кукурузного крахмала. В природе аскорбиновая кислота не существует сама по себе, она является лишь частью комплекса витамина С. И вылечить ту же цингу (крайнее проявление дефицита витамин С) аскорбиновой кислотой невозможно. Также аскорбиновая кислота повышает в организме свободнорадикальное окисление, а значит может только усугублять воспалительные состояния организма.

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