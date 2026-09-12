Осознанное питание: как перестать есть на автомате / © Associated Press

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Сколько раз вы ловили себя на том, что едите и одновременно просматриваете ленту в телефоне или смотрите сериал. В такие моменты мы почти не замечаем вкус, текстуру и запах еды. А ещё можем съесть значительно больше, чем планировали, просто потому, что автоматически перекусываем.

Диетолог из Cleveland ClinicМаксин Смит рассказала, что осознанное питание возникло из практик осознанности и развилось до сегодняшнего дня. В отличие от многих диет, которые сосредоточены на том, что, сколько и когда есть, этот подход предлагает задуматься над другим, а именно, почему мы едим и как именно это делаем.

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Речь идет не о запретах и жестких правилах, напротив, осознанное питание помогает сделать выбор более индивидуальным: кому-то важно поддерживать здоровье, кому-то иметь больше энергии, улучшить пищеварение или просто чувствовать себя комфортнее в собственном теле.

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Почему это работает

Одно из главных преимуществ такого подхода — возможность вновь получать удовольствие от еды. Когда мы едим медленнее и обращаем внимание на вкус, аромат и текстуру, небольшой порции может оказаться достаточно. Например, вместо большой порции мороженого можно получить не меньшее удовольствие от маленькой — просто потому, что вы действительно наслаждаетесь её вкусом.

Внимательность также помогает по-новому взглянуть на саму еду. Мы начинаем ценить не только её вкус, но и путь от продукта до нашей тарелки, а также пользу, которую она приносит организму. Еще один важный эффект — меньше неконтролируемых перекусов. Постепенно мозг начинает по-другому реагировать на пищевые сигналы, а привычка автоматически тянуться к чему-то сладкому или жирному может ослабнуть.

Более медленное питание полезно и для пищеварения. При тщательном пережевывании пищеварение начинается ещё в ротовой полости, поэтому привычка есть не спеша может быть особенно полезна для людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Не менее важно, что осознанное питание восстанавливает связь с сигналами голода и сытости. Вместо того чтобы ориентироваться только на размер порции, время на часах или количество калорий, человек учится замечать, когда организм действительно нуждается в пище, а когда уже достаточно.

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Это может способствовать и поддержанию веса. Причём без принципа «это больше никогда нельзя». Когда мы категорически запрещаем себе какой-то продукт, он часто становится ещё более привлекательным. Если же позволить себе небольшую порцию и съесть её внимательно, можно неожиданно обнаружить, что для удовольствия нужно гораздо меньше, чем казалось.

Наконец, такой подход помогает избавиться от деления еды на «хорошую» и «плохую». Вместо чувства вины появляются любопытство и наблюдение за тем, как этот продукт влияет на моё самочувствие, энергию, настроение и желание продолжать есть.

Как начать осознанно питаться

Первый шаг — хотя бы один перекус или прием пищи проводить без телевизора, телефона и других отвлекающих факторов. Ешьте медленнее, обращайте внимание на запах, вкус, температуру и текстуру продуктов. Не спешите оценивать еду как «правильную» или «неправильную», просто наблюдайте за своими ощущениями.

Важно изменить и внутренний диалог. Вместо «мне нельзя это есть» попробуйте сказать себе: «я решаю сейчас этого не есть». Разница кажется незначительной, но она возвращает ощущение свободы и личного выбора.

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Также полезно планировать питание на день. В него могут входить не только максимально полезные продукты, но и небольшие запланированные лакомства. По словам Смит, вполне нормально, если примерно 80–85% рациона составляют питательные продукты, а остальное приходится на менее полезные, но приятные вам варианты. Главное — не требовать от себя идеальности.

Еще один практический совет — не доводить себя до сильного голода. Если из-за работы или семейных дел вы привыкли есть только один-два раза в день большими порциями, попробуйте добавить небольшие перекусы примерно каждые три часа. Это может быть йогурт с фруктами, немного орехов или другой простой перекус. Так легче не доходить до следующего приема пищи настолько голодным, что остановиться уже сложно.

Не обязательно делать это в одиночку

Изменить пищевые привычки легче, когда рядом есть люди, которые вас поддерживают. Это могут быть друзья, родственники, группы поддержки или специалисты. Общение с теми, кто переживает подобное, помогает не чувствовать себя одиноким и находить эффективные стратегии.

Это очень важно, потому что для многих людей еда — способ проявить любовь. Близкие могут предлагать угощения, приносить лакомства или настаивать, чтобы вы съели ещё немного. Отказ иногда воспринимается почти как отказ от самой заботы.

Поэтому лучше объяснить родным, почему вы меняете свои пищевые привычки. Не обязательно говорить о весе или внешности. Гораздо легче получить поддержку, если объяснить, что вы хотите получать больше энергии, лучше себя чувствовать или чаще проводить время с близкими. А ещё можно предложить другие способы проявить заботу, например, вместо очередного десерта принести домой цветы или придумать совместное занятие.

Осознанное питание — это не очередная диета со списком запретов, а способ вновь прислушаться к своему телу и перестать воспринимать еду как нечто, что нужно постоянно контролировать или чего нужно бояться.

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