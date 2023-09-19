Острый мед: модное лекарство от от кашля, заложенности носа и боли в горле

При заложенном носу, боли в горле или постоянном кашле многие люди используют успокаивающее симптомы ложечку меда. Но знаете ли вы, что употребление небольшого количества натурального подсластителя может значительно ускорить процесс выздоровления.

Острый мед - последний тренд TikTokа. Но, оказывается, это не просто модное блюдо, а довольно эффективное лекарство, пользу которого подтверждают врачи.

Этот мед несет в себе массу преимуществ для здоровья, помимо облегчения симптомов простуды, он помогает пищеварению, защищает ваше сердце и даже поднимает настроение. Эксперты объяснили Womans World, что такое острый мед, как его приготовить дома и в чем польза этой сладко-острой смеси.

Что такое острый мед

В TikTok последнее время появляется масса публикаций с тысячами просмотров о том, как приготовить острый мед и как его использовать в качестве дополнения к креветкам, курице, крылышкам, суши и даже яйцам. Рестораны также поддерживают эту тенденцию.

Острый мед готовят из меда и перца чили, хлопьев красного перца, кайенского перца или острого соуса, например Табаско. В Интернете есть множество вариаций рецептов, некоторые люди добавляют третий ингредиент, например яблочный уксус или лимонный сок, для сладкой кислинки, чтобы сбалансировать вкусы меда и перца. Но независимо от того, как вы придадите остроту меду, эта комбинация — отличная приправа, которую всегда можно держать под рукой. Но помимо щекотки вкусовых рецепторов, острый мед имеет далеко идущую пользу для здоровья.

Почему острый мед так полезен

Каждый из двух основных ингредиентов острого меда обладает уникальными свойствами. Мед содержит комбинацию биологически активных соединений, минералов, пробиотиков, ферментов и антиоксидантов, которые могут сделать очень много для укрепления нашего здоровья. Биоактивные вещества, могут включить ген, который позволяет нам усилить нашу врожденную способность вырабатывать антиоксиданты и уменьшать воспаление. Кроме того, пробиотики необходимы для хорошего здоровья кишечника и имеют решающее значение для здоровой иммунной системы.

Перец чили содержит капсаицин — природный компонент, придающий перцу остроту. Помимо согревающего эффекта, капсаицин также является антиоксидантом, объясняет терапевт и специалист по кулинарной медицине Жаклин Албин, доктор медицинских наук, доцент и директор программы кулинарной медицины в Юго-западном медицинском центре UT в Далласе, штат Техас.

Когда перец чили сочетается с медом, получается мощная смесь, которая поможет вам сохранить здоровье. Исследования показали, что и мед, и капсаицин обладают либо противовирусными, либо антибактериальными свойствами. А антиоксиданты в пище обладают противовоспалительным действием, поэтому они могут помочь нейтрализовать окислительный стресс — тип свободных радикалов, вызывающих повреждение клеток.

Как острый мед лечит простуду и вирусы

Хотя эти два ингредиента содержат соединения, которые могут улучшить ваше здоровье в целом, они действительно помогают успокаивать симптомы инфекции именно верхних дыхательных путей, такие как боль в горле, хронический кашель и заложенность носа. Вот как острый мед способствует процессу выздоровления.

Острый мед успокаивает кашель. По данным исследования BMJ Evidence-Based Medicine, мед снижает частоту и тяжесть кашля. Исследование даже предполагает, что мед может превосходить антибиотики, обеспечивая более широко доступную и менее дорогую альтернативу рецептурным лекарствам от инфекций верхних дыхательных путей.

А когда вы добавляете перец, богатый капсаицином, вы только увеличиваете пользу. Исследование OTO Open показало, что когда люди принимали пероральный спрей с капсаицином четыре раза в день, через две недели у них наблюдалось снижение хронического кашля на 75%. Ученые подозревают, что капсаицин может перезапустить чрезмерно чувствительные нервы кашлевого рефлекса, блокируя их сбои и вызывая хронический кашель.

Острый мед успокаивает боль в горле. Одним из наиболее распространенных и наиболее раздражающих симптомов вирусной или бактериальной инфекции верхних дыхательных путей является постоянное першение, сухость и боль в горле. Мед обладает естественным обезболивающим эффектом, говорит доктор Фенстер, ссылаясь на исследование, опубликованное в Бразильском журнале оториноларингологии. Исследователи обнаружили, что люди, которые полоскали горло медовым раствором, а затем пили его каждые 6 часов в течение 10 дней, испытывали значительно меньшую боль в горле, чем те, кто этого не делали, уменьшив свою потребность в обезболивающих. Заслуга принадлежит ранозаживляющим свойствам меда, а также его увлажняющему и обволакивающему эффекту.

Капсаицин также является естественным болеутоляющим средством, его часто используют в качестве ингредиента в кремах для местного применения при болях в суставах и мышцах. Но употребление перца может дать такие же успокаивающие результаты. Вот как это работает: молекулы капсаицина снижают чувствительность рецепторов, которые передают болевые сигналы в мозг, подавляя боль в горле. Кроме того, капсаицин может уменьшить воспаление, вызывающее боль.

Вирус простуды или гриппа, бронхит, фарингит и инфекции носовых пазух могут вызвать раздражение и воспаление горла. Большая часть боли при боли в горле возникает из-за воспаления. Лаури Райт, доктор философии, RDN, доцент и директор программ питания в Колледже общественного здравоохранения Университета Южной Флориды в Тампе, Флорида считает, что сочетание меда и острого перца обладает противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить отек и облегчить боль.

Острый мед очищает заложенность носа. Если вы когда-либо кусали острый перец во время насморка и почувствовали, что ваши носовые пазухи очистились, вам следует поблагодарить капсаицин. Но мед также может помочь, когда дело доходит до устранения заложенности носа. Воспаление слизистой оболочки носовой полости, известное как синусит, ограничивает поток воздуха, затрудняя дыхание и выведение слизи. Сочетание опухших и воспаленных тканей, а также скопившейся слизи — вот что вызывает ощущение заложенности носа. Противовоспалительный мед помогает снять отек, а также разжижает слизь, поэтому ее легче удалить.

Еще 3 полезных свойства острого меда

Острый мед может сделать больше, чем просто облегчить симптомы простуды. Вот почему вы, возможно, захотите сделать его частью своего ежедневного рациона после окончания сезона болезней.

Острый мед улучшает пищеварение. По словам доктора Фенстера, такие продукты, как мед, являются мощными вспомогательными веществами, которые помогают поддерживать здоровье нашего кишечного микробиома. Исследования показали, что мед может действовать как симбиотик, который содержит как пробиотики, колонии активных полезных бактерий, так и пребиотики, источники пищи, такие как определенные типы клетчатки, которые помогают здоровым бактериям расти в кишечнике.

Мед также содержит олигосахариды, углеводы, состоящие из отдельных сахаров, которые попадают в кишечник и помогают питать здоровые кишечные биомы, говорит. Здоровый микробиом приводит к лучшему пищеварению. Кишечник связан с иммунной системой и является ее частью. Таким образом, здоровый кишечник помогает иммунной системе работать лучше.

Капсаицин также может положительно изменить микробиом кишечника, показывает исследование, опубликованное в журнале Molecules. Он увеличивает количество полезных бактерий и уменьшает количество бактерий, которые могут вызвать воспаление. Однако, если у вас чувствительный желудок или проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как язва, синдром раздраженного кишечника (СРК) или воспалительное заболевание кишечника (ВЗК), перед употреблением острого меда вы должны проконсультироваться с врачом. Его острота может вызвать боль в животе.

Острый мед сохраняет ваше сердце здоровым. Наиболее важные ингредиенты острого меда помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. По данным Американской кардиологической ассоциации, фенольные кислоты и флавоноиды меда помогают улучшить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний. Он снижает общий уровень холестерина и "плохой" холестерин ЛПНП, одновременно повышая "хороший" холестерин ЛПВП. Исследование Университета Торонто показало, что мед снижает уровень триглицеридов — жира в крови, который повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Капсаицин перца чили также защищает вше сердце. Исследование, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии, показало, что люди, которые едят перец чили регулярно, более 4 раз в неделю, на 33% менее склонны к развитию смертельных заболеваний сердца, чем те, кто редко или никогда не ел острый перец. Исследователи полагают, что капсаицин помогает уменьшить воспаление и другие вредные процессы, связанные с образованием жировых бляшек в артериях.

Острый мед поднимает настроение. Исследования в области психиатрии показывают, что капсаицин вызывает выброс эндорфинов и дофамина, двух гормонов хорошего самочувствия, которые поднимают настроение. Согласно исследованию Frontiers in Aging, мед также улучшает настроение. Он снижает уровень тревоги и депрессии, отчасти стимулируя высвобождение поднимающего настроение серотонина.

Как приготовить острый мед

Самостоятельное приготовление пряного меда дает вам возможность выбрать, насколько сладким или острым вы хотите чтобы он был.

Рецепт острого меда

Ингредиенты:

1–1 ½ стакана меда

3–5 свежих перцев чили

Приготовление:

Налейте мед в кастрюлю среднего размера и добавьте перец. Доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь и варите около 2 минут, периодически помешивая. Дайте меду остыть и удалите кусочки перца. Если у вас есть в меде семена перца, процедите его, чтобы удалить их. Храните острый мед в герметичной банке и в холодильнике.

Как использовать пряный мед, чтобы облегчить симптомы простуды

Для облегчения простуды, вируса или инфекции верхних дыхательных путей лучше всего выпить пряный мед с чашкой теплого чая. Горячий мед хорошо сочетается с травяными чаями, такими как ромашка или чай с куркумой и имбирем, чтобы успокоить боль в горле.

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