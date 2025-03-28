От ухудшения зрения к слепоте: офтальмолог объяснил, почему возникает инфекционный ретинит

Инфекционный ретинит / © Credits

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Почему возникает инфекционный ретинит, какими симптомами сигнализирует о себе и как лечится, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник .

Причины инфекционного ретинита

Инфекционный ретинит возникает, когда в сетчатку глаза проникает инфекция. Ее могут вызвать вирусы, паразиты, бактерии или грибки.

Наиболее частой паразитарной причиной является Toxoplasma gondii – паразит , вызывающий глазной токсоплазмоз. Он попадает в организм после потребления сырого или недостаточно прожаренного мяса, загрязненной воды, плохо вымытых фруктов, овощей, потирания глаз инфицированными руками.

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Среди вирусов чаще всего инфекционный ретинит провоцируют цитомегаловирус – один из видов вируса герпеса, вирус простого герпеса, ветряной оспы или иммунодефицита человека (ВИЧ).

Из бактериальных инфекций выделяют туберкулез, сифилис, боррелиоз (передается через укусы клещей), «болезнь кошачьей царапины», вызываемая бактерией Bartonella henselae — человек может заразиться из-за царапины или укусов кошек, инфицированных этой бактерией.

Кандидоз, аспергиллез и криптококкоз — грибковые инфекции, которые могут поражать сетчатку. Грибы (Candida, Aspergillus, Cryptococcus neoformans) попадают в организм через кровь после травмирования или хирургического лечения.

Часто инфекционный ретинит возникает у людей, иммунная система которых ослаблена хроническими болезнями, например сахарным диабетом, вирусом иммунодефицита, агрессивным лечением рака.

Симптомы инфекционного ретинита

Основными проявлениями инфекционного ретинита являются:

ухудшение остроты зрения – становится труднее фокусироваться на объектах на разных расстояниях;

искажение зрения, когда объекты имеют искривленные или измененные формы;

появление темных пятен или «мушек» перед глазами ;

светобоязнь — при ярком свете человек инстинктивно жмурится;

покраснение, обусловленное воспалительным процессом;

боль в одном или обоих глазах - от повышенной чувствительности к ветру, солнцу до жжения, которое невозможно игнорировать;

сужение поля зрения или «выпадение» бокового зрения;

постоянная головная боль.

Иногда инфекционный ретинит развивается без каких-либо симптомов, а затем резко дает о себе знать значительным ухудшением зрения, сильной глазной болью, выпадением бокового (периферического) зрения. Симптоматически это проявляется появлением ярких вспышек света, похожих на молнии, иллюзией тонких линий в поле зрения, двойным видением.

Если человек некоторое время игнорирует снижение остроты зрения, временное появление мушек перед глазами или другие симптомы, это может привести к таким осложнениям как отслойка сетчатки или глаукома.

Профилактика и лечение инфекционного ретинита

Профилактика инфекционного ретинита предполагает два шага. Первый – тщательно мыть руки, овощи, фрукты, ягоды под проточной водой. Не есть сырое мясо, готовить его на высоких температурах до готовности. Второй — при появлении «мушек», боли или светобоязни, как можно скорее обращаться к врачу, не дожидаясь исчезновения симптомов. Они могут расслабиться или полностью исчезнуть, однако инфекционный ретинит не лечится отдыхом, сбалансированным питанием, увлажняющими каплями и т.д.

Лечение предполагает определение возбудителя заболевания – вирус, бактерия, паразит или грибок. Например, если возбудителем является вирус, назначают противовирусные препараты, если бактерии — антибиотики. Ранняя терапия существенно повышает шансы сохранения зрения.

Поэтому, если есть подозрение на инфекционный ретинит, следует обратиться к врачу, чтобы не лечить глазной токсоплазмоз вместо цитомегаловирусного ретинита.

Если инфекция вызывает осложнения, такие как отслойка сетчатки или глаукомы, это может привести к постоянному ухудшению зрения или даже необратимой слепоте.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

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