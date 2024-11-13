Отекшие руки короля Чарльза III волнуют мир: что с монархом, объяснил врач

Время от времени Сеть потрясают новые фотографии рук короля Чарльза III. Красные, опухшие, они привлекают внимание людей.
Почему пальцы на руках могут отекать и приобретать характерный красный цвет, рассказывает ревматолог Клиники МЕДИКО Анна Приткова.
Традиционно отечность рук короля Чарльза III связывается с сердечной недостаточностью, заболеваниями почек или печени. Все это может быть правдой, однако есть еще несколько состояний, которые могут скрываться за этим симптомом.
Первый из них – первичный и вторичный феномен Рейно. Первичный возникает вследствие особой регуляции тонуса мелких сосудов. Сосуды то сужаются, то расширяются, из-за чего возникает характерный отек и покраснение кожи. Вторичный может быть проявлением системных заболеваний соединительной ткани, например, системной склеродермии, дерматомиозита, системной красной волчанки и других.
Второе возможное состояние – эритромелалгия, редкое вазомоторное возбуждение, при котором пальцы приобретают характерный красный цвет. Человек чувствует жгучую боль и жар, который ослабляется, если погрузить руки в холодную воду.
Причины первичной эритромелалгии не установлены. Развитие вторичной связывают с сахарным диабетом, подагрой, гипертонией, венозной недостаточностью, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, расстройствами спинного мозга и т.д. Также нарушения могут возникать вследствие приема некоторых лекарственных препаратов, в частности, нифедипина или бромокриптина.
Третья вероятная причина – нарушения верхних конечностей под общим названием синдром верхней апертуры грудной клетки, когда нарушается не только их кровоснабжение, но и связь органов и тканей с центральной нервной системой через нервные волокна (иннервация). Развивается он вследствие пережатия нервно-сосудистого пучка костями, связями, мышцами. К этому могут приводить травмы или дефекты осанки, если синдром не врожденный.
И, пожалуй, самая распространенная причина – сжатие плечевого сплетения в надплечье, являющееся сложной сетью нервов. Благодаря этой сети плечи, руки и кисти получают сигналы от верхних отделов спинного мозга. В таком случае речь идет о развитии туннельных и миотонических импиджмент-синдромов.
Вполне возможно, что разбухшие и красные пальцы рук короля Чарльза III являются признаками нескольких взаимообусловленных болезней. Поставить диагноз на основе фото без тщательного обследования и сбора детального анамнеза невозможно и некорректно, так что это только предположение.
В любом случае отек и краснота пальцев на руках или ногах – повод обратиться на консультацию к врачу. Иногда эти симптомы свидетельствуют о задержке жидкости, обусловленной возрастными изменениями организма, а иногда – о редких заболеваниях, требующих длительного лечения. Главное правило остается неизменным – чем раньше вы обратитесь к врачу, тем лучше.
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