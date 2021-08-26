Откуда взялся коронавирус: какие гипотезы ученых о происхождении вируса все еще остаются в силе

Откуда взялся коронавирус: какие гипотезы ученых о происхождении вируса все еще остаются в силе

Всемирная организация здравоохранения дает ответ на вопрос.

Как заявила ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан сделал соответствующее заявление, о чем пишет The Guardian.

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Райан отметил, что исследователи из КНР проводят собственные исследования происхождения COVID-19. По его словам, в ВОЗ с нетерпением ждут новостей от китайских коллег о ходе этих исследований.

"Текущая ситуация такова, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе. Некоторые из них более вероятны, чем другие, учитывая текущий анализ, но все эти гипотезы требуют дальнейшего выяснения и дальнейшего исследования, и мы посмотрим, куда все эти выводы приведут ВОЗ ", — заявил он.

На фоне заявлений врачей о том, что осенний сезон 2021 будет сложный, поскольку COVID-19 все еще угрожает миру, неопределенность с происхождением коронавируса беспокоит.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал осенью 2021-го готовиться к новой пандемии коронавируса.

По словам Гебрейесуса, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", — сказал Гебрейесус.

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Ранее ВОЗ сообщила о стабилизации темпов распространения коронавирусной инфекции в мире на отметке около 4 500 000 новых случаев в неделю. В организации заявили, что это говорит о том, что количество новых еженедельных случаев, вероятно, выходит на стабильный уровень после роста в течение почти двух месяцев.

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