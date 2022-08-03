Отравление тяжелыми металлами: как помочь своему организму

Диетолог, терапевт Тиана Фиалкова рассказала, как тяжелые металлы попадают в наш организм и как их вывести с помощью правильного питания.
Тяжелые металлы — это ртуть, свинец, кадмий, стронций, мышьяк, никель, таллий. Обычно они попадают в организм через кожу (косметика, лак, краска для волос), легкие или через желудочно-кишечный тракт (пища, вода).
Что происходит в организме от избытка тяжелых металлов?
В избыточном количестве они способны изменять структуру белков, негативно влиять на обмен веществ, вызывать клеточные мутации, нарушать структуру и проницаемость клеточных мембран, а также вызывать нарушения работы внутренних органов. Это ведет к замедлению роста у детей, ослаблению репродуктивной функции, к онкологическим заболеваниям. Также тяжелые металлы очень "любят" вирусы, в том числе вирус Эпштейна–Барра. И чем больше в организме депонировано тяжелых металлов, тем выше риск активизации вирусных процессов. И это неполный список того, что вызывают тяжелые металлы, которые ежедневно попадают в наш организм.
Токсичные металлы покидают места производства через трубы вместе с дымом, который поднимается в небо и далее выпадает вместе с дождем, проникая в воду, почву, продукты. Тяжелые металлы оказывают токсическое воздействие на центральную нервную систему, могут приводить к нарушению памяти, апатии и т.д. Человек постоянно чувствует усталость, быстро утомляется, становится рассеян и раздражителен. Его часто преследуют головные боли.
Как видите, отравление солями тяжелых металлов сходу тяжело распознать, так как симптомы отравления легко спутать с хроническими болезнями, последствиями усталости, неправильного питания и возрастных изменений.
Ртуть
Попадает в организм через выхлопы разных производств, употребление в пищу крупной рыбы (тунец), разбитые ртутные градусники, амальгамные зубные пломбы.
Алюминий
Попадает через антиперспиранты, алюминиевую посуду, табачный дым, воду.
Свинец и кадмий
Попадают через выхлопные газы машин и производств, лаки и краски, через почву и воду, собранные грибы у дорог, через табачный дым.
Мышьяк
Через литейное производство, морепродукты, лаки и краски, табачный дым и рис.
Диагностика: комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов.
Как вывести их из организма?
Ешьте больше качественной сырой растительной пищи. Растения изначально содержат намного меньше тяжелых металлов, в отличие от животных продуктов. И, к нашему счастью, они обладают доказанным хелатирующим эффектом. На сегодня уже проведены ряд исследований, который наглядно доказали эффективность в связывании и выведении тяжелых металлов у таких растений:
- кинза, петрушка, шалфей
- тмин
- кориандр
- томаты
- спирулина и моринга
- свежедавленное льняное и кунжутное масло
- красные морские водоросли
- витграсс (ростки пшеницы)
- дикорастущие ягоды, особенно черника
- синий виноград
- чеснок
- свежий сок кинзы или любой другой зелени (активируем вывод тяжелых металлов через почки).
Введите себе за привычку начинать день не с кофе, а со стопочки свежевыжатого зеленого сока или зеленого смузи. Ну, и самое главное. Нужно ограничить дальнейшее поступление тяжелых металлов в организм:
- использовать качественные фильтры для воды;
- очистители воздуха (если живете в промышленных районах);
- стараться не есть крупную рыбу (тунец) и избегать/ограничивать морепродукты;
- поддерживать работу печени и желчевыводящей системы;
- наладить регулярный стул;
- активно и регулярно потеть (с потом также выходят некоторые тяжелые металлы) во время аэробных тренировок и посещения инфракрасной сауны, бани).
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