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Отравление тяжелыми металлами: как помочь своему организму

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Отравление тяжелыми металлами: как помочь своему организму

Фото: Credits

Диетолог, терапевт Тиана Фиалкова рассказала, как тяжелые металлы попадают в наш организм и как их вывести с помощью правильного питания.

Тяжелые металлы — это ртуть, свинец, кадмий, стронций, мышьяк, никель, таллий. Обычно они попадают в организм через кожу (косметика, лак, краска для волос), легкие или через желудочно-кишечный тракт (пища, вода).

Что происходит в организме от избытка тяжелых металлов?

В избыточном количестве они способны изменять структуру белков, негативно влиять на обмен веществ, вызывать клеточные мутации, нарушать структуру и проницаемость клеточных мембран, а также вызывать нарушения работы внутренних органов. Это ведет к замедлению роста у детей, ослаблению репродуктивной функции, к онкологическим заболеваниям. Также тяжелые металлы очень "любят" вирусы, в том числе вирус Эпштейна–Барра. И чем больше в организме депонировано тяжелых металлов, тем выше риск активизации вирусных процессов. И это неполный список того, что вызывают тяжелые металлы, которые ежедневно попадают в наш организм.

Токсичные металлы покидают места производства через трубы вместе с дымом, который поднимается в небо и далее выпадает вместе с дождем, проникая в воду, почву, продукты. Тяжелые металлы оказывают токсическое воздействие на центральную нервную систему, могут приводить к нарушению памяти, апатии и т.д. Человек постоянно чувствует усталость, быстро утомляется, становится рассеян и раздражителен. Его часто преследуют головные боли.

Как видите, отравление солями тяжелых металлов сходу тяжело распознать, так как симптомы отравления легко спутать с хроническими болезнями, последствиями усталости, неправильного питания и возрастных изменений.

Ртуть

Попадает в организм через выхлопы разных производств, употребление в пищу крупной рыбы (тунец), разбитые ртутные градусники, амальгамные зубные пломбы.

Алюминий

Попадает через антиперспиранты, алюминиевую посуду, табачный дым, воду.

Свинец и кадмий

Попадают через выхлопные газы машин и производств, лаки и краски, через почву и воду, собранные грибы у дорог, через табачный дым.

Мышьяк

Через литейное производство, морепродукты, лаки и краски, табачный дым и рис.

Диагностика: комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов.

Как вывести их из организма?

Ешьте больше качественной сырой растительной пищи. Растения изначально содержат намного меньше тяжелых металлов, в отличие от животных продуктов. И, к нашему счастью, они обладают доказанным хелатирующим эффектом. На сегодня уже проведены ряд исследований, который наглядно доказали эффективность в связывании и выведении тяжелых металлов у таких растений:

  • кинза, петрушка, шалфей
  • тмин
  • кориандр
  • томаты
  • спирулина и моринга
  • свежедавленное льняное и кунжутное масло
  • красные морские водоросли
  • витграсс (ростки пшеницы)
  • дикорастущие ягоды, особенно черника
  • синий виноград
  • чеснок
  • свежий сок кинзы или любой другой зелени (активируем вывод тяжелых металлов через почки).

Введите себе за привычку начинать день не с кофе, а со стопочки свежевыжатого зеленого сока или зеленого смузи. Ну, и самое главное. Нужно ограничить дальнейшее поступление тяжелых металлов в организм:

  • использовать качественные фильтры для воды;
  • очистители воздуха (если живете в промышленных районах);
  • стараться не есть крупную рыбу (тунец) и избегать/ограничивать морепродукты;
  • поддерживать работу печени и желчевыводящей системы;
  • наладить регулярный стул;
  • активно и регулярно потеть (с потом также выходят некоторые тяжелые металлы) во время аэробных тренировок и посещения инфракрасной сауны, бани).

Больше о здоровье читайте на странице Тианы Фиалковой.

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