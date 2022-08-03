Отравление тяжелыми металлами: как помочь своему организму

Диетолог, терапевт Тиана Фиалкова рассказала, как тяжелые металлы попадают в наш организм и как их вывести с помощью правильного питания.

Тяжелые металлы — это ртуть, свинец, кадмий, стронций, мышьяк, никель, таллий. Обычно они попадают в организм через кожу (косметика, лак, краска для волос), легкие или через желудочно-кишечный тракт (пища, вода).

Что происходит в организме от избытка тяжелых металлов?

В избыточном количестве они способны изменять структуру белков, негативно влиять на обмен веществ, вызывать клеточные мутации, нарушать структуру и проницаемость клеточных мембран, а также вызывать нарушения работы внутренних органов. Это ведет к замедлению роста у детей, ослаблению репродуктивной функции, к онкологическим заболеваниям. Также тяжелые металлы очень "любят" вирусы, в том числе вирус Эпштейна–Барра. И чем больше в организме депонировано тяжелых металлов, тем выше риск активизации вирусных процессов. И это неполный список того, что вызывают тяжелые металлы, которые ежедневно попадают в наш организм.

Токсичные металлы покидают места производства через трубы вместе с дымом, который поднимается в небо и далее выпадает вместе с дождем, проникая в воду, почву, продукты. Тяжелые металлы оказывают токсическое воздействие на центральную нервную систему, могут приводить к нарушению памяти, апатии и т.д. Человек постоянно чувствует усталость, быстро утомляется, становится рассеян и раздражителен. Его часто преследуют головные боли.

Как видите, отравление солями тяжелых металлов сходу тяжело распознать, так как симптомы отравления легко спутать с хроническими болезнями, последствиями усталости, неправильного питания и возрастных изменений.

Ртуть

Попадает в организм через выхлопы разных производств, употребление в пищу крупной рыбы (тунец), разбитые ртутные градусники, амальгамные зубные пломбы.

Алюминий

Попадает через антиперспиранты, алюминиевую посуду, табачный дым, воду.

Свинец и кадмий

Попадают через выхлопные газы машин и производств, лаки и краски, через почву и воду, собранные грибы у дорог, через табачный дым.

Мышьяк

Через литейное производство, морепродукты, лаки и краски, табачный дым и рис.

Диагностика: комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов.

Как вывести их из организма?

Ешьте больше качественной сырой растительной пищи. Растения изначально содержат намного меньше тяжелых металлов, в отличие от животных продуктов. И, к нашему счастью, они обладают доказанным хелатирующим эффектом. На сегодня уже проведены ряд исследований, который наглядно доказали эффективность в связывании и выведении тяжелых металлов у таких растений:

кинза, петрушка, шалфей

тмин

кориандр

томаты

спирулина и моринга

свежедавленное льняное и кунжутное масло

красные морские водоросли

витграсс (ростки пшеницы)

дикорастущие ягоды, особенно черника

синий виноград

чеснок

свежий сок кинзы или любой другой зелени (активируем вывод тяжелых металлов через почки).

Введите себе за привычку начинать день не с кофе, а со стопочки свежевыжатого зеленого сока или зеленого смузи. Ну, и самое главное. Нужно ограничить дальнейшее поступление тяжелых металлов в организм:

использовать качественные фильтры для воды;

очистители воздуха (если живете в промышленных районах);

стараться не есть крупную рыбу (тунец) и избегать/ограничивать морепродукты;

поддерживать работу печени и желчевыводящей системы;

наладить регулярный стул;

активно и регулярно потеть (с потом также выходят некоторые тяжелые металлы) во время аэробных тренировок и посещения инфракрасной сауны, бани).

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