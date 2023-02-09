Отслоение сетчатки глаза: причины, симптомы и последствия

Отслоение сетчатки глаза без должного и своевременного лечения может привести к полной потере зрения. Поэтому важно знать симптомы, сигнализирующие о развитии заболевания, которое может возникнуть в любом возрасте и не игнорировать их.

Снижение остроты зрения, появление искр, мушек или неисчезающей "занавески" свидетельствуют не о переутомлении, а об отслоении сетчатки. Почему она отслаивается и как этому помочь, чтобы не потерять зрение полностью, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины отслоения сетчатки глаза

Сетчатка – это внутренняя светочувствительная оболочка глаза, в которой находятся фоторецепторы. Фоторецепторы – одни из наиболее активных клеток в нашем организме, которые превращают свет в электрические импульсы. По зрительному нерву полученные импульсы поступают в мозг, где уже формируются зрительные образы. В сетчатке есть два вида фоторецепторов: палочки и колбочки. Палочки отвечают за ночное зрение, колбочки – за дневное. Проще говоря, фоторецепторы сетчатки обрабатывают и визуализируют всю зрительную информацию, получаемую из окружающей среды.

Для нормальной работы фоторецепторов, как и другим живым клеткам организма, нужен кислород и питательные вещества. Все необходимое получают из кровотока через сосудистую оболочку, к которой плотно прилегает сетчатка. Когда она отслаивается, микроциркуляция крови существенно замедляется, колбочки и палочки теряют питание, перестают выполнять свои функции и постепенно гибнут.

Отслойка сетчатки может возникать на фоне:

высокой степени близорукости;

травм глаз при скачках или выполнении чрезмерных физических нагрузок;

проведение офтальмологических операций;

травм головы, обусловленных сильным падением и сотрясением;

нарушение кровообращения;

воспалительных болезней глаз;

диабетической ретинопатии – начальная стадия поражения сетчатки глаза у людей с сахарным диабетом;

резких скачков артериального давления;

нарушений работы иммунной системы и т.д.

В зависимости от причин существует несколько видов отслойки сетчатки, но во всех случаях это происходит безболезненно. А в некоторых случаях и бессимптомно, как, например, в случае тракционной отслойки, спровоцированной диабетической ретинопатией.

Симптомы отслоения сетчатки глаза

Об отслоении сетчатки глаза свидетельствует резкое ухудшение зрения, а именно:

помутнение, возникновение плавающих пятен перед глазами;

появление черных кругов разного размера, устойчивых теней;

яркие вспышки, молнии, искры, мерцания, мушки;

снижение остроты зрения, в дальнейшем – возникновение серой пелены или "занавески", которая не исчезает ("занавеска" – это и есть отслоенная сетчатка);

потеря периферического зрения или бокового зрения, во время которого границы поля зрения сужаются.

Иногда характерные симптомы отслойки сетчатки могут исчезать или терять интенсивность в горизонтальном положении. Например, в случае регматогенной отслойки, которая является наиболее распространенным видом отслойки, из-за разрыва под сетчатку затекает субретинальная жидкость из стекловидного тела. Когда мы спим, сетчатка временно возвращается на место, а жидкость всасывается быстрее. Но, как правило, в течение дня серая пелена возвращается назад. Регматогенная отслойка часто возникает в случае близорукости.

Лечение и профилактика отслойки сетчатки

Вернуть отслоенную сетчатку на место можно только хирургическим способом. Витаминные капли, компрессы из бузины, хвойно-овсяные отвары, упражнения для глаз, пищевые добавки не помогут. Экспериментируя с собственным здоровьем, вы только теряете драгоценное время, поскольку отслойка сетчатки может привести к полной потере зрения (слепоте).

При отслоении сетчатки лучшее, что вы можете сделать, - это обратиться к офтальмологу в тот день, когда появились первые симптомы или симптомы.

Также уже традиционно советую всем проверять зрение минимум раз в год. Тогда определенные виды отслойки сетчатки (например, тракционное), развивающиеся без каких-либо симптомов или вызывающие легкое затуманивание зрения, можно обнаружить своевременно.

Если у вас есть офтальмологические заболевания или состояния (близорукость), эндокринные заболевания (сахарный диабет), нарушения работы иммунной системы, внимательно следите за малейшими изменениями качества зрения. Не пропускайте плановые визиты к врачу-офтальмологу и старайтесь сбалансированно питаться – никогда не будет лишним.

Главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир

Берегите свое зрение и будьте здоровы!

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