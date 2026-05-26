Отсутствие зубов меняет осанку: врач-стоматолог рассказал о важности правильного прикуса
В норме у взрослого человека должно быть тридцать два или двадцать восемь зубов — именно такое количество обеспечивает правильное жевание и равномерно распределяет нагрузку. Отсутствие одного или нескольких зубов может изменить прикус и даже осанку.
Как формируется и почему меняется прикус при отсутствии зуба или сутулости, рассказал стоматолог-ортопед-терапевт стоматологической клиники FrankoLab Черныш Владислав.
Когда мы закрываем рот, нижняя челюсть поднимается к верхней, и зубы определенным образом смыкаются. При правильном прикусе верхние ориентировочно на треть перекрывают нижние, жевательные поверхности зубов равномерно смыкаются, а средняя линия между центральными резцами верхней и нижней челюсти в идеале между собой совпадают.
Если при смыкании верхние зубы более чем на треть перекрывают нижние, нижние — верхние или есть скученность зубов, прикус — неправильный.
На формирование челюстей и прикуса, влияет много факторов: от грудного вскармливания до наличия всех зубов во взрослом возрасте.
Во время сосания у ребенка активно работают мышцы нижней челюсти. Такая активность способствует ее нормальному развитию и положению относительно верхней челюсти.
Наличие всех зубов сбалансирует нагрузку на жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав. Если человеку удалили несколько зубов, а импланты или протезы не установили, возникает дисбаланс: часть зубов и мышц начинает работать больше. Почему?
Во-первых, верхние и нижние зубы имеют «пары», то есть антагонистов. Во время смыкания челюсти стыкуются и поддерживают стабильное положение друг друга. Со временем зуб без антагониста выдвигается или наклоняется.
Во-вторых, костная ткань в области отсутствующего зуба «рассасывается», а соседние зубы смещаются в сторону образовавшегося промежутка, изменяя участок зубного ряда и прикус.
В-третьих, человек бессознательно начинает жевать на другую сторону, потому что когда нет полноценного зубного ряда, пища измельчается хуже.
Вместе это может приводить к нарушению работы височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), дисфункции жевательных мышц, бруксизму, стиранию зубов, появлению рецессии десен в участках перегрузки. Но изменение прикуса влияет не только на жевательные мышцы и суставы, но и на осанку.
Нижняя челюсть — единственная подвижная кость черепа, соединенная с височной костью через височно-нижнечелюстной сустав. Жевательные мышцы и мышцы шеи работают как единая система, поддерживающая положение головы в пространстве. Иногда это смещение незаметно для человека, иногда заметно и одновременно привычно, ведь так было всегда
Среди других причин, которые могут влиять на прикус, выделяют раннюю потерю молочных зубов, сосание пустышки или пальца, нарушение носового дыхания, сколиоз, гиперлордоз (чрезмерный прогиб в пояснице).
Связь между положением головы и нижней челюсти — двусторонняя. К примеру, человек ежедневно год за годом работает за компьютером или в телефоне, бессознательно наклоняя голову вперед. Постепенно эта привычка влияет на тонус мышц шеи и спины, а также жевательных мышц: нижняя челюсть смещается назад или нарушается траектория ее движения во время, открывания рта, жевания и смыкания зубов.
Меняется прикус и при «банальной» сутулости, которая меняет тонус системы мышц шеи, плечевого пояса и подзатылочной области. Поскольку эти мышцы связаны с нижней челюстью, организм постепенно адаптирует положение головы, нижней челюсти и работу жевательных мышц.
Осанка не формирует прикус напрямую, но влияет на положение нижней челюсти, жевательные мышцы и способ смыкания зубов. Поэтому когда человек имеет неправильный прикус, стоматолог обращает внимание не только на зубы.
У большинства людей есть определенные особенности прикуса, такие как легкое смещение зубов относительно средней линии лица, щели между отдельными зубами или незначительная скученность. Обычно они не нарушают жевание и работу височно-нижнечелюстного сустава. Но в некоторых случаях требуют корректировки.
Определить, есть ли нарушение прикуса и как оно влияет на зубы и осанку, может только врач-стоматолог при осмотре и сборе комплексной диагностики. Асимметрия лица, скрежет зубами, щелчок в челюсти, привычка жевать пищу на определенную сторону, головная боль напряжения у взрослых — причины посетить стоматолога. У детей — дыхание ртом, трудности с откусыванием и жеванием, постоянно открытый рот, нечеткая речь или шепелявость, сутулость.