Отторжение зубного имплантата: стоматолог назвал три ошибки, которые часто игнорируют после операции

Зубной имплантат / © Credits

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Почему перегрев костной ткани, преждевременная или чрезмерная нагрузка на имплантат и коронка неправильной формы могут привести к отторжению имплантата, рассказал стоматолог-хирург, имплантолог стоматологической клиники FrankoLab Роман Гудз.

Перегрев кости во время установки имплантата

Имплантация начинается с подготовки «лунки» под имплантат — углубления в кости. С помощью специальных имплантологических сверл постепенно формируется отверстие нужного диаметра и глубины. Во время этого процесса сверло непрерывно охлаждают физиологическим раствором, чтобы предотвратить перегрев.

Если ткань перегревается, клетки отмирают, и в месте препарирования лунки и вокруг имплантата вместо костной ткани образуется соединительная ткань. Она не срастается с имплантатом, а также ухудшает или делает невозможным процесс заживления.

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Костная ткань — это твердая, минерализованная ткань, которая изменяется под воздействием нагрузки. Она «врастает» в микронеровности поверхности имплантата, образуя чрезвычайно прочное соединение.

Соединительная ткань более мягкая, эластичная, содержит преимущественно коллагеновые волокна и не образует необходимой связи с титановой поверхностью.

Для успешного приживления необходим контакт: кость — имплантат, а не соединительная ткань — имплантат. В противном случае он не выдержит нагрузки будущей коронки.

Преждевременная или чрезмерная нагрузка на имплантат после установки

После правильной установки имплантата начинается чрезвычайно важный процесс — остеоинтеграция, при которой костная ткань постепенно «врастает» в поверхность имплантата, образуя с ним прямой структурный и функциональный контакт.

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Обычно на период заживления устанавливают формирователь десны, который помогает придать десне естественную форму вокруг будущего зуба. На время приживления имплантата пациенту рекомендуют употреблять мягкую пищу и не жевать на той стороне, где он был установлен.

Иногда возможна немедленная нагрузка — когда на имплантат устанавливают временную коронку сразу после операции. Это делают, если кость достаточно плотная и объемная, а «искусственный корень» обладает высокой первичной стабильностью.

Обязательно учитывают наличие или отсутствие бруксизма (скрежетания зубами), сахарного диабета, особенности прикуса и место установки импланта — передняя или задняя часть челюсти. Имплантат в зоне жевательных зубов подвергается большей нагрузке, чем в передней части.

Кроме того, врач должен учитывать протокол конкретной имплантационной системы, поскольку у разных производителей есть свои рекомендации относительно нагрузки, этапов лечения и протезирования.

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Коронка с неправильным контуром

Временная коронка, как и постоянная, должна иметь правильную форму и соответствовать естественному контуру зуба. Она не только закрывает имплантат — её форма влияет на то, как будут заживать десны и сформируется ли правильный десневой край вокруг будущего зуба.

Если контур коронки неправильный, у десен могут образовываться участки, которые трудно очистить щеткой. Например, чрезмерно выпуклая часть создает «нависание», под которым скапливается зубной налет. Бактерии в этом месте вызывают воспаление, которое может повреждать костную ткань вокруг имплантата.

Очень важно на всех этапах следовать рекомендациям врача, которому вы будете безоговорочно доверять. Успех имплантации зависит не только от мастерства стоматолога и качества имплантата, но и, в частности, от того, насколько тщательно и добросовестно пациент выполняет рекомендации в период заживления. В этот период формируется прочная связь между имплантатом и костью. От этого зависит, насколько надежно имплантат будет держаться в челюсти, будет ли он устойчивым при жевании и будет ли полноценно выполнять функцию утраченного корня зуба.

Гудз Роман

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