Ожог сетчатки лазерной указкой: врач-офтальмолог рассказал, как уберечь детей от необратимого повреждения зрения

Лазерная указка используется учителями на занятиях, а также является доступной игрушкой, с которой любят играть дети. Однако иногда, казалось бы, невинные игрушки становятся причиной визита к врачу-офтальмологу и повреждения сетчатки.

Какие функции выполняет сетчатка, что с ней происходит во время ожога лазерной указкой и можно ли восстановить зрение, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Симптомы ожога сетчатки лазерной указкой

В медицине существует такой термин, как макулопатия. Это состояние, при котором зрение ухудшается на фоне повреждения центрального участка сетчатки. Сетчатка состоит из нескольких слоев фоторецепторных клеток, принимающих, анализирующих и трансформирующих изображения в нервные импульсы. К примеру, благодаря колбочкам, которых на сетчатке взрослого человека около 7 млн, мы видим и различаем цвета в светлое время суток. Палочки помогают нам хорошо видеть вечером и ночью, поглощая красные лучи света.

Умышленный или случайный ожог сетчатки лазерной указкой – одна из причин снижения зрения вследствие ожога сетчатки с развитием рубца. Еще в 2013 году в журнале Американской академии офтальмологии говорилось, что лазерные указки опасны и приводят к увеличению случаев повреждения сетчатки у детей. Ребенку достаточно в течение нескольких секунд посветить себе указкой в глаза, чтобы "выжечь" сразу несколько слоев сетчатки. Что происходит дальше?

Если степень повреждения средняя или тяжелая, сразу появляются характерные симптомы – сильная боль в глазу, покалывание, отек, слезотечение, спазм век. Если повреждение поверхностное, запускается постепенное, бессимптомное ухудшение зрения (размытость, появление темных пятен) и проблема проявляется случайно во время профилактического осмотра у врача. Но в обоих случаях изменения необратимы, поскольку восстановить поврежденную сетчатку невозможно. Во время ожога на ее поверхности образуется углубление, или "ямка", в результате чего нарушается работа нескольких слоев сетчатки. Чем больше слоев повреждено, тем более выражены нарушения.

Сетчатка – тончайшая нервная ткань, которая имеет сложное строение и вмещает буквально миллионы клеток, передающих в мозг зрительные сигналы. А именно в мозге формируется четкое, цветное изображение, поскольку наши глаза – это так называемые датчики, собирающие информацию. Для того чтобы, например, пересадить сетчатку как хрусталик или роговицу, пересаженные клетки нужно подключить к нервной системе, а это очень сложная задача.

Меры безопасности

Считается, что лазерная указка мощностью 5 мВт безопасна для человека. Но для детских глаз, зрение которых активно формируется, опасна может быть лазерная указка даже мощностью 1 мВт. Потому ваши дети должны знать два правила.

Первое – лазерной указкой нельзя светить в глаза себе и другим специально или ради интереса/развлечения.

Второе правило – если все-таки лазер взаимодействовал с глазами, нужно сразу сообщить взрослым.

Если вы учитель и пользуетесь лазерной указкой на занятиях, выделите 10-15 минут времени и расскажите детям о возможной опасности. Не запрещайте ею светить в глаза себе или кому-нибудь только для того, чтобы запретить. Объясните им, что лазерный луч способен "выжечь" клетки сетчатки, благодаря которой мы хорошо видим днем и ночью. Узнаем окружающий мир, читаем, учимся. И, к сожалению, восстановить поврежденную лазерным лучом сетчатку пока невозможно. Поэтому зрение ухудшается, чаще всего зрение меняется существенно, и эти изменения носят необратимый характер.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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