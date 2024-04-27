Пасха без ущерба для желудочно-кишечного тракта: врач поделился действенными советами

Острый панкреатит, гастрит, холецистит – самые распространенные болезни, с которыми люди, соблюдавшие Великий пост, оказываются в стационаре. Высококалорийные блюда, алкоголь, отсутствие физической активности оказывают негативное влияние на работу желудочно-кишечного тракта.

Почему происходит обострение хронических болезней и как помочь желудку вернуться в прежний режим, рассказал врач-хирург, заведующий общехирургическим отделением в MIRUM clinic Федор Евтушенко.

Смена работы желудочно-кишечного тракта

Перед Пасхой определенная часть украинцев соблюдает Великий пост, во время которого из рациона исключают мясо, рыбу, яйца, молочные продукты. Все блюда должны быть постными, приготовленными на воде без добавления сливочного или подсолнечного масла, порции – небольшими. Такое скромное питание в течение 48 дней, именно столько в этом году длится пост, меняет работу желудочно-кишечного тракта. Прежде всего, желудок приспосабливается к небольшому количеству простой пищи, на фоне чего:

уменьшается выработка желудочно-кишечного сока;

замедляется скорость пищеварения;

снижается синтез ферментов, расщепляющих молочные и белковые продукты.

Завершение поста – большой стресс для желудка, который снова должен перестраивать свою работу. Поэтому выходить из него нужно постепенно, позволяя желудку вернуться в прежний режим питания. Увеличить количество ферментов, необходимых для переваривания мясных рыбных высококалорийных блюд. Настроить нужную скорость пищеварения.

Если сделать резкий переход от постной пищи к жирной, желудочно-кишечный тракт не справится с нагрузкой, что может привести к:

воспалению желчного пузыря (острый холецистит);

воспаление поджелудочной железы (острый панкреатит);

воспаление желудка (острый гастрит);

По своему опыту скажу, что чаще всего на Пасху пациенты попадают в стационар с острым панкреатитом.

Как это происходит?

После продолжительного голодания человек съедает стейк с овощами. В желудке производится много желудочного сока, чтобы его расщепить, однако протоки, через которые сок должен выходить, сужены. Поэтому включается поджелудочная железа и начинает вырабатывать панкреатический секрет или поджелудочный сок. Он содержит ферменты, расщепляющие белки, жиры, углеводы. Но сок производится с избыточным количеством белка, из-за чего жидкость становится вязкой и застаивается (развиваются застойные процессы). Поджелудочная воспаляется, а ферменты начинают переваривать ее ткани вместо пищи, поступающей в желудок. После этого возникают характерные для панкреатита симптомы – сильная эпизодическая боль, озноб, тошнота, рвота, вздутие живота, диарея, повышение температуры тела.

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Правила выхода из поста

После завершения поста я советую:

вводить мясо, рыбу и яйца небольшими порциями: одно вареное яйцо в день, небольшой кусок нежирного мяса или запеченной рыбы с овощами. Порция – 150-200 г. От жареной домашней колбасы, стейков, шашлыка, соусов, сладких газированных напитков лучше отказаться;

не совмещать все сразу: мясо, рыбу, пасхальную выпечку, конфеты, алкоголь. Лучше выберите что-нибудь одно – рыбу или мясо, чтобы не перегружать желудок. Вы можете сделать несколько глотков сухого вина;

не запивайте еду сразу: воду, компот, несладкий компот лучше выпить через 20-30 минут после трапезы;

отдавайте предпочтение растительной пище, к которой ваш организм привык – огурцы, помидоры, редис, сладкий перец, сезонная зелень и фрукты;

не злоупотребляйте препаратами, ускоряющими пищеварение.

Если у вас есть хронический гастрит, панкреатит, нарушения пищеварения, желчнокаменная болезнь, заранее проконсультируйтесь с врачом относительно правильного завершения голодания.

Выход из поста должен длиться не менее недели, в пределах которой количество пищи нужно постепенно увеличивать. Также можно поджелудочной помочь вернуться в режим с помощью ферментов, которые должен назначить врач. Людям, не соблюдавшим пост, я также советую быть осторожными, ведь обыденное и праздничное меню, как правило, существенно отличаются. Не злоупотребляйте алкоголем, калорийными блюдами. Ешьте небольшими порциями, гуляйте на свежем воздухе, следите за водным балансом.

Как правило, острый панкреатит или обострение желчнокаменной болезни лечат консервативным путём. Но в некоторых случаях, если воспаление запущено, есть некроз тканей или желчные протоки укупорены, проводится хирургическое вмешательство.

Федор Евтушенко – заведующий общехирургическим отделением в MIRUM clinic

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