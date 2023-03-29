Перехитрить деменцию: зачем в зрелом возрасте учиться играть на музыкальном инструменте и как это делать

Игра на музыкальном инструменте - не только веселое занятие и впечатляющий ваших друзей навык, но и хороший стимул для интеллектуального развития и поддержания здоровья мозга.

Даже если вы никогда не били в барабан, не играли на гитаре или на флейте, еще не поздно начать. Потому что обучение игре на музыкальном инструменте во взрослом возрасте может помочь отточить ваш ум, а также предотвратить ухудшение когнитивных функций в будущем.

Womans World рассказал о преимуществах обучения игре на музыкальном инструменте и объяснил, с чего начать.

Дети и музыкальные инструменты

Ни для кого не секрет, что уроки музыки приносят пользу детям и подросткам. Они дисциплинируют и учат детей терпению и ответственности посредством многократной практики. Но знаете ли вы, что молодые люди, изучающие игру на музыкальных инструментах, также получают пользу в умственном развитии? Исследование, опубликованное в Journal of Educational Psychology, показало, что старшеклассники, которые брали уроки музыки, лучше успевали в учебе, чем их немузыкальные сверстники. Исследования Американской психологической ассоциации показывают, что те, кто научился играть на музыкальном инструменте в детстве, сохраняют остроту ума даже спустя десятилетия после того, как перестали играть на своем инструменте. А недавнее исследование Frontiers in Psychology доказало, что обучение игре на музыкальном инструменте укрепляет психическое здоровье и благополучие подростков.

Зачем учиться играть на музыкальном инструменте в зрелом возрасте

Не слишком ли поздно начинать учиться играть на музыкальном инструменте в зрелом возрасте? Оказывается, нет. Исследования показывают, что обучение игре на музыкальном инструменте во взрослом возрасте по-прежнему приносит пользу вашему мозгу во многих отношениях.

Игра на музыкальном инструменте стимулирует мыслительный процесс

Исследование, опубликованное в Journals of Gerontology, показало, что у взрослых, которые начали играть, почти сразу же улучшились когнитивные функции. В рандомизированном контролируемом исследовании взрослые в возрасте от 60 до 80 лет посещали курсы игры на фортепиано в течение четырех месяцев. Через три месяца они показали более быстрые навыки обработки мысли и более сильную рабочую память. Исследования, проведенные Ассоциацией психологических наук, показали, что у взрослых, которые осваивали сложные новые навыки, наблюдался более высокий импульс когнитивных функций, чем у тех, кто выполнял менее сложные действия, такие как разгадывание кроссвордов.

Игра на музыкальном инструменте предотвращает будущий когнитивный спад

Обучение игре на инструменте дает долгосрочные преимущества. Исследование, опубликованное в Journal of Neuroscience, предполагает, что у пожилых людей обучение игре на музыкальном инструменте может замедлить возрастное снижение когнитивных функций и помочь укрепить навыки слушания. Дальнейшее подкрепление этой идеи — исследование Центра гериатрической помощи Бэйкреста, которое показало, что изучение нового языка или игры на музыкальном инструменте делает мозг пожилого человека более эффективным, что может предотвратить потерю памяти. Музыкантам и билингвам требуется меньше усилий для выполнения одних и тех же задач, что также может защитить их от снижения когнитивных функций и отсрочить начало деменции.

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Как научиться играть на музыкальном инструменте взрослому

Взрослому человеку с полной свободой воли и полным грузом обязанностей, может потребоваться немного больше инициативы, чем ребенку. Но это совершенно точно реально. Вот несколько советов, которые помогут сделать первый шаг навстречу музыке.

Выберите простой инструмент для изучения

Возможно, вы хотите начать музицировать, но не знаете, на чем остановить свой выбор. Вместо того чтобы с головой погрузиться в изучение более сложного инструмента, например, скрипки, и разочароваться, начните с простого. Укулеле, гармоника, фортепиано и гитара являются одними из самых удобных инструментов для начинающих.

Выбирайте уроки, которые соответствуют вашему расписанию

Сразу же подписаться на строгие или дорогие курсы - не лучшая идея. У вас есть дела, которые нужно выполнять, и люди, с которыми нужно встречаться — спешка на ежедневные трехчасовые занятия только вызовет у вас желание их бросить. Попробуйте поискать на YouTube уроки, которые вы можете проходить в своем собственном темпе, не выходя из дома. Они бесплатны, и есть из чего выбирать. Наберите что-нибудь вроде "уроки игры на фортепиано для начинающих" и посмотрите, что вам нравится. К слову, если выбрать, например, англоязычного учителя, то вы сможете одновременно учиться играть и совершенствовать свои языковые навыки, что, безусловно, не оставит деменции ни одного шанса.

Если вы готовы к следующим шагам, попробуйте купить платный курс.

Если все же хотите выйти из дома и учиться очно, поищите в Сети музыкальных учителей, учителей рядом с вами или поблизости. Идеально - на расстоянии 15-20 минутной пешей прогулки.

Какой бы инструмент ни выбрали, важно, чтобы вам это нравилось. Если вам не нравится пианино, попробуйте гитару. Не нравятся струны - переключитесь на кларнет. Обучение приносит пользу вашему разуму, но удовольствие от процесса и любовь к музыке приносят пользу всему вашему существу.

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