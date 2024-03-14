Перекус: мифы и реальность от диетолога-эндокринолога

Есть разные взгляды на то, что такое перекус и нужно ли его вообще учитывать в рационе. Диетолог-эндокринолог открывает тайны этого приема пищи и объясняет, почему не следует демонизировать перекусы.

Для многих из нас перекус – только быстрая закуска, которую мы употребляем между основными приемами пищи. Однако Екатерина Толстикова, врач, диетолог-эндокринолог утверждает, что перекус это не "быстро поесть и забыть", но это полноценный прием пищи, который имеет важное значение для нашего здоровья и энергии.

Перекус – это большее, чем вы можете подумать. Обычно его воспринимают как быстрый перекус орехами или фруктами, но он является полноценным приемом пищи, который должен включать в себя все три макронутриента: белки, жиры и углеводы.

Поэтому диетолог советует делать три полноценных больших приема пищи и один просто меньший. И вы можете назвать его "перекусом". Или равномерно разделите на четыре приема пищи, которые не будут называться перекусами. Поэтому перекусов вообще-то не существует.

Перекусы не следует демонизировать, они могут быть важной частью нашего рациона. Следует выбирать здоровые, сытные и сбалансированные тарелки, которые помогут снабдить нас необходимыми питательными веществами и энергией в течение дня.

Читайте также: