Переохлаждение, малоподвижный образ жизни, боль: врач опроверг самые распространенные мифы о простатите

По статистике, один из десяти мужчин болеет в течение жизни простатитом. Это заболевание оказывает влияние на репродуктивную, мочеполовую и сексуальную системы, довольно часто трансформируясь в хроническую форму.

Самые распространенные мифы, связанные с симптомами и причинами простатита, опроверг уролог-андролог Клиники МЕДИКО Щербаков Роман Владимирович.

Миф №1: простатит возникает на фоне переохлаждения

Простатит провоцируют вирусы, бактерии и грибки. Длительное пребывание на холоде может ослабить иммунную систему, создавая благоприятные условия для развития инфекции. Но это актуально, если есть проблемы с мочевыделительной системой. Если у мужчины не было раньше простатита, холод его не вызовет.

Миф №2: простатит всегда сопровождается болью

Сильная боль внизу живота, над лобковой костью, в пояснице, во время мочеиспускания и дефекации – симптомы бактериального простатита. То есть простатита, спровоцированного бактериями. Чаще всего – это Escherichia coli, или кишечная палочка.

Однако существует бессимптомный воспалительный простатит, который обнаруживают случайно во время профилактического осмотра у уролога. Мужчина совсем не испытывает боли, нет проблем с мочеиспусканием.

Хронический простатит, являющийся наиболее распространенным видом простатита, может проявляться снижением сексуального желания, задержкой мочи, частым мочеиспусканием ночью, раздражительностью. Боль тоже может возникать, но не обязательно.

Миф №3: малоподвижный образ жизни повышает риск простатита

В 90% случаев хронического простатита причину, которая его спровоцировала, установить не удается. При малоподвижном образе жизни в малом тазу застаивается кровь. Слабое кровообращение способствует накоплению бактерий и инфекционных агентов в простате, создавая условия для развития заболевания. Но уже известная нам кишечная палочка (бактерия) попадает в простату из-за мочевыводящих путей.

Распространенная причина – недостаточная гигиена или ее отсутствие. К сожалению, сейчас некоторые мужчины находятся в полевых условиях, где им не удается принимать душ и менять нижнее белье каждый день.

Всем мужчинам я советую заниматься спортом, больше ходить, но не забывать о гигиене (душ и смена белья – ежедневно) и регулярных профилактических обследованиях у уролога.

Миф №4: простатит – возрастная болезнь

По статистике, простатит развивается у мужчин после 40-45 лет. Однако острый бактериальный простатит может постигнуть мужчину в любом возрасте. К примеру, бактерии Proteus mirabilis (встречаются в пищеварительном тракте) или Escherichia coli (кишечная палочка) передаются во время секса. Среди других причин – недостаточная гигиена, заболевание почек или мочевыводящего канала. Инфекция распространяется на простату, запуская развитие простатита.

Если у вас есть наследственная предрасположенность к заболеваниям простаты или другим органам мочеполовой системы, болезнь может развиться уже после 35-40 лет.

Миф №5: простатит возникает при отсутствии сексуальной жизни

Регулярный секс улучшает кровообращение в органах малого таза и уменьшает застой простатического секрета в простате. Это полезно для здоровья, однако хорошее кровообращение не защищает мужчину от развития простатита, возникающего вследствие бактериальной инфекции, травмирования, хронического стресса (стресс делает организм более уязвимым к инфекциям) и тому подобное.

Не все формы простатита дают знать о себе болью, частым мочеиспусканием, понижением сексуального желания. Иногда простатит развивается бессимптомно, ухудшая здоровье репродуктивной, мочеполовой и сексуальной систем. Поэтому я советую каждый год делать профилактический чекап, а при появлении любых симптомов, которых раньше не было, без промедлений обязательно обращаться к урологу.

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