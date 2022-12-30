Перестаньте бегать в туалет по ночам: 4 важных совета

Вставать среди ночи, чтобы сходить в туалет, ужасно неприятно. Более того, ваши ночные посещения уборной могут мешать спать домашним.

Когда в течение ночи вам приходится несколько раз вставать, чтобы сходить в туалет, выспаться не всегда получается. Потребность просыпаться ночью, чтобы пописать, называются никтурией и встречается у 75% женщин старше 40 лет, сообщает Womans World и рекомендует четыре лайфхака, чтобы сократить количество ночных посещений туалета.

Поднимите ноги и наденьте чулки

После долгого дня расслабьтесь, расположив ноги выше сердца. Положите ноги на мягкую подушку за час до сна, это поможет вам во время последнего перед сном мочеиспускания полностью опорожнить мочевой пузырь, говорят ученые из Кливлендской клиники. Также известно, что надевание компрессионных чулок перед сном помогает контролировать мочевой пузырь.

Вздохните с облегчением

Если вы проснулись, чтобы сходить в туалет, и у вас возникли проблемы с засыпанием, сделайте серию медленных глубоких вдохов в течение двух минут. Это активирует блуждающий нерв, который мягко замедляет сердцебиение, чтобы вы могли расслабиться и задремать.

Ешьте тыквенные семечки

Чтобы остановить проблемы с мочевым пузырем до того, как они начнутся, съешьте горсть тыквенных семечек за час до сна. Эти сильнодействующие семена повышают уровень тестостерона, что, в свою очередь, помогает укрепить мышцы тазового дна, чтобы поддерживать контроль над мочевым пузырем. Семена также помогают расслабить мышцы стенки мочевого пузыря, тем самым увеличивая способность удерживать мочу и уменьшая частоту мочеиспускания.

Добавьте остроты

Острая пища будет раздражать мочевой пузырь, но прием пищевой добавки с капсаицином - соединением, придающем остроту кайенскому перцу - может облегчить никтурию, увеличив количество жидкости, которое может удерживать мочевой пузырь. Это отвлекает сверхактивные нервы, которые говорят вашему мозгу, что вам нужно идти в туалет.

Однако, прежде чем следовать этим советам, вам стоит посоветоваться со своим врачом и исключить наличие каких-либо проблем со здоровьем.

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