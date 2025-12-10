Пигментная дисперсия или глаукома: офтальмолог объяснил, в чем разница и как лечить

Пигментная дисперсия или глаукома / © Credits

Чем они отличаются, почему развиваются и как лечатся, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Цвет радужки глаза, как и кожи и волос, определяет природный пигмент — меланин, который вырабатывают специальные клетки меланоциты. В глазу пигмент выполняет две сверхважные функции.

Во-первых, поглощает избыточный свет, чтобы:

уменьшить ослепление от яркой лампы, фар или солнца;

защитить сетчатку от ультрафиолета;

сделать изображение более четким.

Во-вторых, меланин играет важную роль в стабильной работе зрачка. На задней поверхности радужки есть пигментный эпителий — тонкая «пленка», которая:

обеспечивает гладкость задней поверхности радужки, чтобы зрачок свободно двигался;

поглощает лишний свет, чтобы уменьшить его рассеивание внутри глаза и предотвратить внутренние блики, которые могут мешать четкому зрению.

У людей с близорукостью радужка имеет изогнутую форму и загнута назад — ближе к хрусталику. Она касается тонких цинновых связок, которые удерживают хрусталик. Когда зрачок движется в темноте или при физической активности, радужка слегка трет цинновые связи. Из-за этого с ее задней поверхности отшелушиваются частицы меланина, которые потом плавают внутри глаза.

Внутри глаза есть передняя камера — что-то вроде мини-резервуара, заполненного прозрачной жидкостью (водянистой влагой), которая питает роговицу и хрусталик. Водянистая влага постоянно циркулирует: вырабатывается, течет по камере и выходит через трабекулярную сетку — тонкую, пористую структуру, которая работает как фильтр. Когда этот фильтр забивается, водянистая влага выводится медленнее и давление внутри глаза начинает расти.

Если пигмента немного, возникает пигментная дисперсия, при которой внутриглазное давление может быть в пределах нормы. Если пигментные гранулы меланина накапливаются в трабекулярной сетке и мешают оттоку жидкости, давление возрастает, в результате чего развивается пигментная глаукома.

Среди причин, которые провоцируют эти нарушения выделяют:

генетическую предрасположенность;

близорукость средней и высокой степени;

анатомическую особенность, когда задняя поверхность радужки от рождения имеет вогнутую форму, или чрезмерную глубину передней камеры;

Бег, спорт, интенсивные физические нагрузки, расширение зрачка под воздействием некоторых лекарственных препаратов ускоряют прогрессирование пигментной дисперсии, которая может трансформироваться в пигментную глаукому. На начальных стадиях это происходит бессимптомно. Со временем могут появиться неспецифические признаки, такие как периодическое затуманивание зрения, радужные круги вокруг источников света или постепенное сужение поля зрения.

При пигментной дисперсии, если внутриглазное давление нормальное и зрение не страдает, ограничиваются наблюдением: регулярно проверяют глазное давление, состояние зрительного нерва, поле зрения. В некоторых случаях назначают глазные капли или выполняют лазерную иридотомию — процедуру, во время которой в радужке создают небольшое отверстие, чтобы выровнять давление между камерами глаза. Это помогает уменьшить деформацию радужки и снизить трение, которое вызывает выделение пигмента.

Зато пигментная глаукома нуждается в активном лечении, поскольку внутриглазное давление повышено, а зрительный нерв начинает разрушаться. Чтобы остановить этот процесс, сначала могут назначить капли, которые снижают внутриглазное давление. Если этого недостаточно, применяют лазерное или хирургическое лечение.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!