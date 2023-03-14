Пластика век: 5 распространенных мифов, от которых следует избавиться

Бытует заблуждение, что блефаропластика – это женская операция, которая проводится исключительно по эстетическим соображениям. Но на самом деле для ее проведения существуют серьезные медицинские показания, в частности, птоз, заворот или изнанка веки, образование грыж и т.д.

Верно ли, что после круговой блефаропластики могут не закрываться глаза, кожа скорее стареет, а зрение ухудшается, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Миф №1: блефаропластика – это эстетическая женская операция, проводимая после 40 лет.

Блефаропластику делают, как женщинам, так и мужчинам всех возрастов при наличии медицинских и эстетических показаний. Среди медицинских показаний это:

птоз, то есть опущение верхнего века, существенно ограничивающее периферическое зрение;

недоразвитость мышц, отвечающих за поднятие верхнего века;

жировая грыжа верхнего или нижнего века;

колобома – расщепление век;

заворот или изнанку веки.

Среди эстетических показаний это:

асимметричный разрез глаз;

опущение уголков глаз;

нависание кожи верхних и/или нижних век;

жировые мешки (отеки) под глазами;

эпикантус, или так называемая монголоидная складка – вертикальная складка над внутренним уголком глаза, прикрывающая слезное место.

Если у тридцатилетнего пациента нависшие веки или колобомы, не нужно ждать определенного возраста. Нависшие веки и колобомы, которые наносят дискомфорт и ухудшают качество жизни, – прямые показания к проведению блефаропластики.

Миф №2: после проведения блефаропластики "падает" зрение

Блефаропластика не предполагает вмешательства в глазное яблоко, где находятся зрительные нервы, сетчатка, хрусталик и другие структуры глаза, отвечающие за качество зрения. Операция производится в анатомически отдаленных зонах. На верхнем веке – в складке кожи, на нижнем – по линии роста ресниц на слизистой. Хирург удаляет лишний жир, накопившийся в жировых мешках, избыток тканей, перераспределяет жир, укрепляет мышцы и т.д.

После блефаропластики четкость зрения может ухудшиться из-за послеоперационного отека. Но через несколько недель зрение восстанавливается.

Миф №3: после блефаропластики всегда возникают тяжелые осложнения

Блефаропластика – это хирургическая операция, которая, как и удаление зуба мудрости или аппендицита, предполагает определенные осложнения. В частности:

появление синяков;

нарушение слезовыделения;

расхождение краев раны;

несмыкание век;

двоение в глазах;

возникновение рубцов;

опущение наружных уголков глаз;

развитие воспалительного процесса через присоединение инфекции

Некоторые осложнения такие, как, например, появление синяков, рубцов или двоения в глазах являются нормальным явлением и носят временный характер. Некоторые, например, несмыкание век или нарушение слезоотделения требуют дальнейшей коррекции. Но если операцию проводит компетентный хирург-офтальмолог, тяжелых осложнений реально избежать.

Поэтому, выбирая врача, обращайте внимание на его опыт работы, реальные отзывы пациентов, умение строить диалог: слушать и отвечать на вопросы. Врач не должен вас пугать, но и не должен замалчивать теоретически возможные последствия.

Миф №4: после блефаропластики кожа век стареет быстрее

За упругость и упругость кожи отвечают коллагеновые и эластиновые волокна. С возрастом организм производит меньше белков. Ежегодно – примерно на 1%. Согласно научным исследованиям, за первые пять лет менопаузы объем коллагена уменьшается примерно на 30%. Поэтому веки нависают. Отсюда – миф о том, что блефаропластику делают после 40 лет.

Также нужно учитывать, что наши глазные яблоки окружены подкожно-жировой клетчаткой или гиподермой, защищающей глаза от повреждений. Гиподерма находится в специальных мешочках-мембранах. Когда кожа теряет упругость и эластичность, растягивается, нависает, мешочки-мембраны сжимаются, и жир, содержащийся внутри, утекает. Так формируются жировые грыжи под очами.

Во время проведения блефаропластики хирург удаляет лишнюю кожу и жир. Кожа контролируемо травмируется, а затем организм запускает регенерационные процессы. Регенерация предполагает восстановление клеток, усиленную выработку коллагена и эластина, гиалуроновой кислоты, аминокислот. Таким образом кожа омолаживается, а не стареет. Если вы планируете сделать блефаропластику по медицинским показаниям, омоложение будет приятным бонусом.

Миф №5: если сделать круговую блефаропластику, глаза не будут закрываться

Круговая блефаропластика – это сочетание верхней и нижней блефаропластики во время одного хирургического вмешательства. Если у пациентки на нижнем веке есть грыжа, а на верхнем – нависание тканей, круговая блефаропластика позволяет решить обе проблемы одновременно. Если присутствует только нависание верхних век, производится верхняя блефаропластика (анкерная). Если только грыжа на нижнем веке – нижняя блефаропластика (сублициарная).

Во время операции компетентный хирург удаляет лишнюю кожу/жир или перераспределяет его таким образом, чтобы глаза нормально открывались и закрывались. В течение нескольких недель пациент может ощущать натянутость, которая впоследствии, когда исчезнут послеоперационные отеки, пройдет.

Некомпетентный хирург может удалить слишком много кожи при проведении верхней блефаропластики, и тогда глаза не будут закрываться. Поэтому дело не в том, во сколько местах одновременно проводится операция, а насколько грамотно и кем.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

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