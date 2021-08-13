Плохое настроение повышает риск госпитализации и смерти при COVID-19

Метаанализ канадских ученых показал, что расстройства настроения человека повышают риск госпитализации и смерти пациентов с коронавирусом.

Канадцы опубликовали научную работу в ежемесячном рецензируемом медицинском журнале JAMA Psychiatry о риске госпитализации у людей с расстройствами эмоционального состояния.

Выяснилось, что подавленные пациенты на 51% чаще умирают, чем люди, которые болеют COVID-19, но держатся более оптимистично. Вероятно, такая связь можно объяснить социальными девиациями, изменениями иммунной системы и приемом лекарственных препаратов.

К расстройствам настроения, или аффективным расстройствам, относятся несколько синдромов различных спектров.

Так, например, психиатры выделяют расстройства настроения депрессивного, маниакального и биполярного спектров.

Некоторые работы показали, что у людей с такими расстройствами могут наблюдаться нарушения в иммунной системе, может повышать различные риски при ковиде. Кроме того, известно и то, что на людей с расстройствами настроения по-разному влияют неинфекционные заболевания (ожирение или сердечно-сосудистые заболевания), которые также повышают риск развития COVID-19.

Социальные факторы риска также чаще наблюдаются у лиц с расстройствами депрессивного спектра.

Несмотря на популярность всех этих факторов, полноценно гипотеза о разнице в протекании ковида у людей с аффективными расстройствами по сравнению с психически здоровыми людьми не проверялась. Известно лишь то, что пациенты с психическими расстройствами подвержены более высокому риску заражения и осложнений при коронавирусе, чем здоровые люди.

Однако Роджер Макинтайр из Университета Торонто с коллегами из Китая и Сингапура решили сосредоточиться именно на аффективных расстройствах. Ученые предположили, что люди с уже существующими расстройствами настроения подвергаются более высокому риску восприимчивости к коронавируса, госпитализации, тяжелых осложнений и смерти при COVID-19.

В анализ попало 21 исследования, которые коснулись случаи с США, Южной Кореи, Испании, Италии, Великобритании и Израиля зарегистрированы в период с 1 декабря 2019 по 30 сентября 2020 года. Общая выборка метаанализа составила более 91 млн человек. Так, на выборке 65500000 человек ученые не нашли связи между восприимчивостью к ковиду прежнему существовали расстройствами настроения.

Также аффективные расстройства, видимо, не повлияли на развитие тяжелых осложнений ковида: на выборке чуть больше 82 тыс. Человек такой ассоциации ученым обнаружить не удалось.

Однако вероятность госпитализации при COVID-19 оказалась на 31% выше у пациентов с аффективными расстройствами по сравнению с людьми без таких расстройств.

Анализы чувствительности подтвердили эту ассоциацию. Кроме того, анализ выборки из почти 26 млн человек показал, что риск смерти от COVID-19 у лиц с расстройствами настроения был выше на 51% по сравнению с психически здоровыми пациентами. без эмоциональных проблем.

При детальном рассмотрении этого феномена выяснилось, что при депрессии риск смерти увеличивался на 55%.

Почему люди в плохом настроении подвергаются большему риску госпитализации и смерти от COVID-19

По мнению ученых существует несколько механизмов, по которым люди с аффективными расстройствами могут подвергаться большему риску госпитализации и смерти от COVID-19. Экономическая незащищенность, недостаточный доступ к первичной медико-санитарной помощи и низкая медицинская грамотность, характерные для людей, могут повышать риск развития болезни.

К тому же многие люди с расстройствами настроения проживают в местах скопления людей, таких как психиатрические стационары, приюты для бездомных и тюрьмы, где риск передачи COVID-19 повышенный из-за неспособности эффективно дистанцироваться от других людей.

К тому же сообщалось, что у людей с расстройствами настроения наблюдается повышение уровней белков острой фазы (например, С-реактивный белок) и провоспалительных цитокинов (интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли-α.

Предполагается, что такие расстройства могут усиливать тяжесть COVID-19, увеличивая риск смерти и осложнений. к тому же препараты, которые назначаются больным с аффективными расстройствами, влияют на иммунную систему. Известно, что бензодиазепины и отдельные атипичные антипсихотические связаны с более высоким риском пневмонии и COVID-19.

Кроме расстройств настроения ковид связан и с другими психическими расстройствами. Так, недавно мы рассказывали, что опрос британцев указал на ухудшение когнитивных функций после COVID-19.

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