Почему без спорта не вылечить депрессивное расстройство: объясняет врач

Врач Ольга Король в своем блоге объясняет, почему спорт очень важен, если вы страдаете депрессивным расстройством.

Заниматься спортом полезно в любом случае. Однако это особенно важно делать, если вы испытываете депрессивное состояние или у вас плохое самочувствие.

"Когда вы чувствуете тревогу или паническую атаку, выделяется адреналин. Это означает, что идет нарушение его выделения надпочечниками, то есть нарушается регуляция. Эта регуляция управляется вегетативной нервной системой".

Также адреналин выделяется при эмоциях, будь то положительных или отрицательных. А главное, что физические нагрузки тоже способствуют выделению адреналина. То есть, наша задача научить наши надпочечники выделять его, когда нужно нам, а не тогда, когда это нужно им, и не тогда, когда этого захочет нервная система. Мы не можем специально вызывать тревогу для требуемого выделения адреналина. Поэтому следует заниматься спортом.

Это должны быть кардионагрузки, быстрая ходьба, бег или езда на велосипеде. В результате получим так называемую саморегуляцию выделения адреналина. И при панической атаке он выделяться уже не будет", — утверждает врач.

Напомним, что такое панические атаки, почему они возникают и как их лечить, мы рассказывали раньше.

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