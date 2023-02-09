Почему есть люди, которые едят все и не полнеют: ответила Анита Луценко

Звездный тренер и соавтор книг о еде на своей странице в Instagram объяснила, почему некоторые люди могут много есть, но это никак не влияет на их вес.

Довольно часто я слышу, что человек не может противостоять пище из-за того, что видел людей, которые ели много пищи перед ним и они худые, поэтому он не видит смысла есть нормально и тренироваться, потому что явно можно иначе.

Начнём с начала. Есть законы на этой Земле. Энергия (жир) не может появляться ниоткуда. Наше тело устроено таким образом, что, если количество попавших в нас калорий меньше, чем те, которые организм потратил на свое существование: дыхание, движение крови, работу мозга, мышц, и т.д., то мы худеем! Если зашло больше (и не важно из моркови, белка или торта), мы запасаем энергию в виде жира.

Почему человек может есть много, а быть худым:

уровень его стресса очень велик, и он как будто все время на беговой дорожке - с высоким пульсом, адреналином, давлением. Постоянный страх, стресс;

болезнь щитовидной железы - гипертериоз ;

; если человек перед вами ест большое количество чего-то, это не значит, что все остальное время он делает то же самое;

булимия - ест много, затем путем рвоты избавляется;

человек может иметь какой-то свой режим питания: 1 день ем, 2 дня голодаю;

поверьте, люди часто едят не так, как говорят, например, полные люди часто не едят перед кем-нибудь, но наедаются наедине.

Так что вывод. Не смотрите на кого-то. Вы никогда не знаете, не находится ли человек в тяжелом стрессе. Нормальный режим питания и более или менее сбалансированное питание позволяют быть здоровым и стройным. Не ищите магии там, где ее нет.

Однако каждый раз, когда я вижу, что человек очень резко похудел - у меня в голове одна мысль: "что-то случилось".

При этом есть еще один важный момент: чтобы быть стройным (в норме роста и веса) необязательно ограничивать себя в продуктах, которые обычно в голове большинства относятся к "запрещенным" для стройности. Сколько раз я слышала: "а вы такое едите?", "а это же вредно?", "а от этого же полнеют", "я никогда не думала, что вы едите сырники, макароны, бургеры, пиццу". Но правда в том, что любая не поглощаемая ведрами пища - нормальная! И нет чего-то, от чего ты пухнешь, а от другого худеешь. Важен баланс. Так что иногда люди могут воспринимать довольно удивленно, что стройный человек просто нормально питается, не имеет табу на некоторые "неполезные" продукты.

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