Почему кабачки должны быть в летнем рационе

К употреблению этого овоща практически нет противопоказаний. Необходимо следить за своей реакцией на этот продукт.

Кабачок — недооцененный многими овощ. Может показаться, что он не имеет значительной питательной ценности. Да, он не изобилует огромным количеством полезных витаминов и минералов, но его следует включать в свой рацион. За что же ценить этот овощ и что мы в нем найдем?

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Кабачок богат каротиноидами лютеином и его изомером зеаксантином (в 100 г — 35,4% от дневной нормы). Эти вещества способны накапливаться в тканях глаз и обеспечивать эффективную защиту зрения. Много каротина в цуккини, разновидности кабачков, особенно в желтых плодах. Есть в нем аскорбиновая и фолиевая кислоты — соответственно 17% и 4-5% от суточной потребности.

Мякоть кабачка не содержит крахмал. В малых количествах находится сахароза: в 100 г — 0,05 г, поэтому его употребление не вызывает всплесков глюкозы в крови. Он содержит калий — 11% суточной потребности в 100 г. Для нормальной работы организма в его клетках должна быть достаточная концентрация ионов калия, но они в большом количестве выводятся с мочой. Поэтому их запас необходимо постоянно пополнять. Калия достаточно много не только в растительной пище, но и в других продуктах питания, поэтому в случае адекватного и сбалансированного рациона от его дефицита люди страдают редко. Гораздо чаще проблемы возникают из-за дисбаланса ионов калия и натрия. Оба эти иона крайне важны для регуляции водно-электролитного и кислотно-щелочного равновесия в организме, а значит, и для нашего здоровья. У этой пары разные и противоположные задачи — если натрий задерживает воду, то калий выводит ее. Поэтому нам так полезны овощи, содержащие много калия. И кабачки входят в этот список.

В кабачке есть пищевые волокна и вода, которые необходимы для нормальной работы кишечника. Это особенно важно для людей, которые мало двигаются, ведут сидячий образ жизни. Положительно действует клетчатка и на микрофлору кишечника — увеличивает количество полезных бактерий и подавляет рост условно патогенных. Кроме того, клетчатка связывает холестерин и желчные кислоты в кишечнике и выводит их из организма. Тем самым уменьшаются риски атеросклероза и образование камней в желчном пузыре. Этим полезны пищевые волокна, которых в ежедневном рационе взрослого человека должно быть не менее 25-30 г. Для тех, кто считает калории: в 100 г кабачков их всего 24.

Покупать кабачки стоит размером поменьше, лучше есть молодые плоды, а это 7-10-дневная завязь. Тогда их кожура мягкая, мякоть сочная и белая, а семена еще не затвердели. Такие кабачки вкусные, имеют больше полезных веществ. Пищевая ценность перезревшего кабачка падает. Их мякоть становится твердой, теряет сочность, такие кабачки сложно очищать.

Кабачки дешевый и легко доступный овощ. Из них можно приготовить множество блюд, и это будет не только полезно, но и вкусно. Поскольку кабачок мягкий и нежный, его можно включать в рацион детей уже с 6 месяцев. По этой же причине его активно должны включать в свой питания беременные, пожилые люди, люди, у которых есть проблемы с кишечником.

К употреблению этого овоща практически нет противопоказаний. Необходимо следить за своей реакцией на этот продукт.

Чаще всего кабачки ассоциируются с традиционным блюдом — кабачковой икрой. На самом деле из них можно приготовить много вкусного. Мало кто знает, что в пищу употребляют даже цветы кабачков. Кабачки можно запекать с сыром, готовить на гриле и на пару, добавлять в лечо, рататуй, запеканку. Они прекрасная основа супов и полезный гарнир к мясным блюдам. Их также фаршируют, готовят овощные спагетти, блины. Перечислять можно долго. Этот овощ прекрасно разнообразит ваш летний рацион.

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