Почему клюква - универсальная ягода

Клюква – вкусная и универсальная осенняя ягода. Морсы, квасы, пирожки, варенье, квашение, салаты, мясные блюда и даже супы – все это можно приготовить, используя эту ягоду.

В этих ягодах находится коллекция нужных веществ. Они богаты органическими кислотами, содержат достаточно большое (относительно других ягод) количество пектинов. Витаминная часть клюквы представлена витаминами группы B (B1, B2, B5, B6), Е, К1 (филохинон) и достаточным запасом витамина C (по сравнению с лимонами, апельсинами, грейпфрутами и садовой земляникой). Клюква содержит калий 4,8% в 100 г суточной потребности, чуть меньше фосфора, кальция и железа.

Проантоцианы (антиоксиданты) в составе ягод обезвреживают бактерии, провоцирующие инфекции мочевыводящих путей. Поэтому клюкву используют как средство борьбы с болезнями мочеполовой системы (например, циститами).

Также читайте Поддерживают иммунитет и улучшают пищеварение: диетолог рассказал о пользе квашеных овощей

Клюквенный сок считается профилактическим средством от инфекционных заболеваний, а в случае лечения антибиотиками усиливает их действие. Это благодаря двум полифенолам – ресвератролу и птеростильбену, которые содержатся в этой замечательной ягоде. Первое вещество ранее обнаружено в красном винограде, второе – в голубике. А в клюкве есть обе! Они помогают иммунитету бороться с микробами.

Чай из свежих или засушенных ягод используют как жаропонижающее и противовоспалительное средство, потому что ягоды богаты природным полифенолом мирицетин, который обладает такими свойствами. А еще сок клюквы предотвращает образование зубного налета и развитие кариеса тоже благодаря свойствам мирицетина.

Из-за содержания кверцитина и катехинов ягоды клюквы предупреждают развитие злокачественных опухолей, особенно легких, толстого кишечника, защищают от болезней сердце и укрепляют сосуды.

Сейчас в сезон более полезно лакомиться свежими ягодами, причем лучше не с сахаром, а с медом, что усилит общеукрепляющее действие ягод и лучше защитит слизистую желудка от избытка кислоты. К тому же мед сам обладает выраженной биологической активностью.

Один из лучших способов сохранить практически весь комплекс биологически активных веществ, включая аскорбиновую кислоту, – добавлять клюкву в квашеную капусту. В процессе заквашивания (молочнокислого брожения) витамин С в моркови, капусте и ягодах сохраняется дольше.

Клюква - один из самых главных подарков осени. Пусть эта ягода чаще гостит на вашем столе!

Больше советов о здоровом питании читайте на странице Светланы Фус facebook.com/svetlanafus

Читайте также: Почему важно употреблять клетчатку

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку