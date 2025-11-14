Почему кофе вызывает дефекацию: что происходит с пищеварением и как отсрочить визит в туалет

Кофе / © Credits

Вы когда-нибудь выпивали свою обычную утреннюю чашку кофе, а затем внезапно бежали в туалет?

Хотя для некоторых это может быть полезным способом не сбиться с ритма, другие считают это настолько неприятным, что вообще пропускают утренний кофе.

Если вы любите заряд энергии, который дает кофе, но ненавидите расстройство пищеварения, вас заинтересует ответ на вопрос, почему кофе вызывает дефекацию.

В вопросе разбирался Woman`sWorld.

Почему кофе вызывает у вас дефекацию

Оказывается, существует настоящее научное объяснение того, почему употребление кофе может привести к дефекации так быстро после глотка.

Влияние кофе на желудочно-кишечный тракт, включая позывы к дефекации, главным образом объясняется его способностью стимулировать желудочную кислоту (путем стимуляции секреции кишечного гормона гастрина) и ускорять моторику кишечника, говорит Дэвид Д. Кларк, доктор медицинских наук, сертифицированный врач по внутренней медицине и гастроэнтерологии. Это стимулирует перистальтику - сокращение мышц, которые перемещают пищу по пищеварительному тракту, - и может вызвать то, что называется гастроколическим рефлексом, что приводит к усилению стула вскоре после употребления

Как кофеин в кофе влияет на пищеварение

Кофе начинается с семян кофейной ягоды; после того, как их собрали, зерна сушат, обжаривают, а затем перемалывают, чтобы высвободить ароматические масла, которые придают кофе уникальный вкус. Когда вы пропускаете горячую воду через молотый кофе, он извлекает весь натуральный кофеин, антиоксиданты и сотни соединений, отвечающих за вкусы и влияние кофе на организм.

Этот простой метод обжарки и помола превращает то, что когда-то было зерном, в стимулятор, чтобы активировать мозг и повысить вашу концентрацию. Сколько кофеина и кислоты высвобождается в вашей чашке, зависит от обжарки, помола и того, как долго вы завариваете кофе - все эти элементы будут влиять на то, насколько хорошо ваша пищеварительная система сможет перерабатывать кофе.

Как уменьшить влияние кофе на пищеварительную систему

Для некоторых людей кофе - это не просто напиток, это любимый утренний ритуал и то, от чего вы не хотите отказываться. Если вы все еще хотите наслаждаться кофе без побочных эффектов, связанных с пищеварением, таких как вздутие живота, газы или более частые походы в туалет, воспользуйтесь этими советами экспертов: