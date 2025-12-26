Почему легкая прогулка может быть очень полезной: как пережить зимние праздники без вреда для здоровья

Семья гуляет в лесу / © Credits

Прогулки- это отличный способ улучшить пищеварение, очистить голову от сонливости и провести время с близкими, но часто может казаться, что это еще одно дело, которое нужно организовать.

Поскольку преимущества ходьбы никогда нельзя переоценить, от улучшения психического здоровья до улучшения ночного сна, Woman&Homeрассказывает, почему вам действительно стоит обуть свои удобные ботинки для ходьбы и выйти на улицу.

5 преимуществ прогулки на праздники

Вы почувствуете прилив энергии

Праздники могут сделать нас вялыми, но всего 10-минутной прогулки достаточно, чтобы зарядиться энергией и повысить умственную активность.

Кроме того, что еда и алкоголь влияют на наше самочувствие, наши дома полны материалов и электронных устройств, которые создают избыток положительных ионов, истощающих нашу энергию, говорит коучиеня по вопросам мышления и психического здоровья Фенелла Хемус.

Прогулки на свежем воздухе, особенно в лесу или возле водоема, восстанавливают этот баланс, повышая уровень энергии.

Вы сожжете калории

Прогулка может помочь сжечь часть лишних калорий, которые вы могли употребить во время празднования.

В среднем человек сжигает около 38 калорий за каждые 10 минут умеренной ходьбы. Поэтому получасовая прогулка после ужина может помочь вам сжечь 114 калорий и больше, если вы будете ходить немного быстрее.

Открывает пространство для отдыха в одиночестве

Прогулка помогает снизить уровень кортизола, возвращая нашу нервную систему в более спокойное состояние, говорит Фенелла. Вы можете почувствовать преимущества, сделав передышку в одиночестве.

Отдых важен для психического благополучия, поэтому чувствуйте себя уверенными в установлении личных границ, и вы будете чувствовать себя лучше, когда вернетесь к ним.

Помогает лечить похмелье

Ходьба может помочь избавиться от похмелья, поскольку приток кислорода позволяет вашему организму быстрее расщеплять алкогольные токсины, а усиленное кровообращение помогает при головных болях. Это активирует лимфу, которая выводит токсины из нашей системы.

Сближает с родственниками

Во время прогулки с пожилыми родственниками отдавайте предпочтение их комфорту и благополучию, рассматривая более короткий, более управляемый маршрут с возможностями останавливаться по дороге.

Если холодно, возьмите дополнительные слои одежды и теплый напиток. Если вы обеспокоены толпой в городе и микробами, лучше выходить в более спокойное время, например, утром. Прогулка должна быть медленной и адаптированной к потребностям пожилых людей, чтобы они могли наслаждаться свежим воздухом и легким движением, не испытывая нервозности.

Как оптимизировать прогулку

Для оптимальной прогулки подождите по крайней мере 15 минут после еды, чтобы дать вашему организму время начать процесс пищеварения. Стремитесь к медленной или умеренной скорости, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений, не вызывая одышки. Выходите до наступления сумерек, поскольку дневной свет повышает уровень серотонина, улучшая настроение и производя мелатонин для лучшего сна.