Почему медленная ходьба сжигает жир лучше быстрой: объяснения экспертов и план тренировок

Мы знаем, что ходьба полезна для здоровья, но сжигает ли медленная ходьба жир? Внимание, есть отличные новости для тех из нас, кто предпочитает медленный и равномерный темп во время прогулок.

Что лучше: ходить медленно, но долго или быстро, но на короткие дистанции - этот вопрос беспокоит многих, кто выбрал ходьбу основной физической нагрузкой для поддержания формы и укрепления здоровья.

Woman`s World рассказали об исследованиях, которые показывают, что медленная ходьба в течение длительного периода времени сжигает больше жира, чем быстрая ходьба в течение короткого периода времени.

Медленная ходьба для сжигания жира

В одном из исследований ученые изучали женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Женщины в постменопаузе подвергаются высокому риску таких заболеваний, как диабет, болезни сердца и атеросклероз (затвердение артерий), если они не получают достаточно физических упражнений.

По словам авторов исследования, у женщин в постменопаузе, как правило, выше уровень двух типов жира — брюшного подкожного жира (тот, который находится прямо под кожей, часто в области живота) и висцерального жира (находится глубоко внутри тела, обернут вокруг органов), чем у других женщин. Исследователи решили выяснить, какая скорость ходьбы (и какое количество времени упражнений) снижает эти два типа жира.

Все 25 участников проходили около 5 км в день, четыре дня в неделю. Женщины в быстрой группе ходили со скоростью около 6,5 км в час (45 минут в день). Женщины в медленной группе ходили со скоростью около 5 км в час (около 54 минут в день).

Женщины, участвовавшие в программе 15 недель, не потеряли значительного количества жира, но те, кто участвовал 30 недель, потеряли. А те, кто ходил медленнее, потеряли больше жира, чем те, кто ходил быстро.

Также стоит отметить: у тех, кто ходил быстро, не наблюдалось потери жира, пока они не завершили 30 недель упражнений. С другой стороны, те, кто ходил медленнее, постепенно теряли жир на протяжении всего исследования. Медленная ходьба также снижала уровни как подкожного, так и висцерального жира.

Кроме того, женщины, которые потеряли больше веса, имели более высокий ИМТ в начале эксперимента. Как признают исследователи, люди с избыточным весом, как правило, теряют больше веса в ответ на упражнения, чем те, кто имеет "нормальный" вес.

Связь между медленной ходьбой и сжиганием жира

Ходьба может помочь сжигать жир, особенно если она выполняется в умеренном темпе в течение длительного периода, говорит Эдмонд Хакими, доктор остеопатии, врач-терапевт.

Когда вы идете, ваш организм использует смесь углеводов и жира для получения энергии, объясняет он. По мере увеличения продолжительности вашей ходьбы ваш организм постепенно переходит на сжигание большего количества жира в качестве топлива. Это связано с тем, что ходьба в равномерном, умеренном темпе позволяет вашему телу оставаться в аэробной зоне, где кислород помогает преобразовывать жир в энергию, а не полагаться на быстро сжигаемый гликоген (запасенные углеводы).

Кроме того, неторопливость во время ходьбы снижает интенсивность, что облегчает поддержание этого типа аэробных упражнений без усталости. Со временем такой подход улучшает способность вашего тела использовать жир в качестве топлива во время упражнений и в состоянии покоя, отмечает доктор Хакими, что улучшает сжигание калорий.

План медленной ходьбы для сжигания жира

Теперь, когда вы знаете о преимуществах более длительных прогулок в более медленном темпе, вот эффективный, простой в использовании план ходьбы для сжигания жира, рекомендованный Майклом Чичаком, доктором медицины.

Недели 1-2

Частота: Ходите 3-4 дня в неделю.

Продолжительность: Начните с 30 минут за сеанс.

Темп: Ходите в комфортном темпе, в котором вы можете поддерживать разговор, не задыхаясь. Это соответствует примерно 50–60 процентам от вашей максимальной частоты сердечных сокращений.

Недели 3–4

Частота: Ходите 4–5 дней в неделю.

Продолжительность: Постепенно увеличивайте до 45 минут за сеанс.

Темп: Поддерживайте тот же медленный, устойчивый темп. Вы должны по-прежнему чувствовать себя расслабленным и избегать напряжения.

Неделя 5 и далее

Частота: Ходите 5–6 дней в неделю, чтобы это вошло в привычку.

Продолжительность: Увеличьте продолжительность прогулок до 60 минут как минимум три раза в неделю.

Темп: Продолжайте в медленном, разговорном темпе.

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