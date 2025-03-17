Почему мои пукания так неприятно пахнут: 4 быстродействующих домашних средства от плохого газообразования

Вы когда-нибудь задумывались, почему пукания так неприятно пахнут? Хотя выделение газов является естественной функцией организма, иногда это может вызвать смущение, особенно если есть неприятный запах.

Когда речь идет о газообразовании в организме, в большинстве случаев вам не следует держать все в себе, особенно если вы чувствуете боль в желудке или дискомфорт. Но что делать с неприятным запахом? Хорошие новости: есть немало решений, которые могут быть полезны. Woman`sWorld расспросили врачей, предложивших домашние средства для быстрого избавления от неприятного запаха.

Почему пукания неприятно пахнут

По всей видимости, неудивительно, что проблемы с диетой и пищеварительной системой часто являются причиной неприятного запаха кишечных газов. Специалисты выделяют следующие распространенные причины:

Продукты, богатые серой. Такие продукты, как яйца, брокколи, капуста, лук, чеснок и красное мясо, содержат серу, соединение, которое ваши кишечные бактерии расщепляют на сероводород, вызывающий запах тухлых яиц, объясняет Эндрю Боксер, доктор медицинских наук.

Молочные продукты. Если у вас непереносимость лактозы, ваш организм не может полностью усваивать лактозу в молочных продуктах. По словам доктора Боксера, это приводит к брожению в кишечнике и неприятному запаху.

Если у вас непереносимость лактозы, ваш организм не может полностью усваивать лактозу в молочных продуктах. По словам доктора Боксера, это приводит к брожению в кишечнике и неприятному запаху. Продукты с высоким содержанием клетчатки. Хотя клетчатка является важным питательным веществом, бобы, чечевица и цельные зерна содержат сложные углеводы, ферментирующиеся в толстой кишке, производя метан и серные газы.

Хотя клетчатка является важным питательным веществом, бобы, чечевица и цельные зерна содержат сложные углеводы, ферментирующиеся в толстой кишке, производя метан и серные газы. Искусственные подсластители. Сорбит, маннит и ксилит (содержащиеся в резинке без сахара и конфетах) плохо усваиваются. Когда они бродят в кишечнике, они могут вызвать образование газов с сильным запахом.

Сорбит, маннит и ксилит (содержащиеся в резинке без сахара и конфетах) плохо усваиваются. Когда они бродят в кишечнике, они могут вызвать образование газов с сильным запахом. Условия пищеварения. Дисбаланс кишечника также может иметь место, когда дело доходит до пукания с неприятным запахом. Состояния здоровья, такие как чрезмерный бактериальный рост тонкой кишки (SIBO), болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника (IBS) или целиакия, или дисбаланс в кишечной флоре, могут вызвать чрезмерное брожение, ухудшая запах газа.

Дисбаланс кишечника также может иметь место, когда дело доходит до пукания с неприятным запахом. Состояния здоровья, такие как чрезмерный бактериальный рост тонкой кишки (SIBO), болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника (IBS) или целиакия, или дисбаланс в кишечной флоре, могут вызвать чрезмерное брожение, ухудшая запах газа. Определенное лекарство. Антибиотики и лекарства могут нарушить работу кишечных бактерий или замедлить пищеварение, что приводит к увеличению газообразования и запаха, говорит Дэвид Кларк, доктор медицинских наук.

Природные средства для быстрого уменьшения неприятного запаха

Хорошая новость заключается в том, что едким газом обычно легко управлять. Первый шаг — ограничить потребление какого-либо из упомянутых выше продуктов или напитков, которые могут усилить пукание с неприятным запахом, и обратить внимание на то, видите ли вы улучшение.

Для длительного облегчения врачи рекомендуют устранить не только запах, но и газы.

Вот несколько естественных методов, которые рекомендуют, чтобы как можно быстрее прекратить зловонный газ.

Активированный уголь

Активированный уголь связывается с газообразующими соединениями в кишечнике, что может уменьшить запах, говорит доктор Боксер. Он предлагает принимать добавку согласно инструкции (часто капсулы по 500 мг) до или после еды. Это может сработать в течение нескольких часов, отмечает он.

Важное примечание: активированный уголь не следует использовать регулярно, поскольку уголь также может поглощать питательные вещества и лекарства, необходимые вашему организму, предостерегает доктор Кларк. Вместо этого подумайте о приеме угля только тогда, когда вы не можете избежать еды, которая, как вы знаете, может спровоцировать пукание с неприятным запахом.

Мята или имбирь

Масло перечной мяты расслабляет пищеварительный тракт и уменьшает вздутие живота и брожение, что способствует появлению запаха газа, объясняет доктор Боксер. Он предлагает принимать мятные капсулы перед едой, и результаты могут отразиться через один-два дня.

Кроме того, мятный или имбирный чай может уменьшить газообразование в целом. В то время как перечная мята содержит ментол, который расслабляет мышцы желудочно-кишечного тракта и облегчает прохождение газов, имбирь способствует пищеварению, стимулируя опорожнение желудка и уменьшая брожение, объясняет доктор Кларк.

Употребление чашки чая может облегчить состояние в течение 30 минут или часа.

Пробиотики

Такие продукты, как йогурт с живыми активными культурами, кефир или пробиотические добавки, помогают сбалансировать кишечные бактерии, уменьшая чрезмерное брожение, предлагает доктор Боксер. Чтобы увидеть результаты, может потребоваться от нескольких дней до недели.

Семена фенхеля

Жевание семян фенхеля после еды помогает уменьшить газообразование и вздутие живота, считает доктор Кларк. По его словам, облегчение обычно наступает в течение часа. Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале молекулярной медицины, это связано с тем, что семена фенхеля также содержат нерастворимые волокна, уменьшающие газообразование.

Когда обратиться к врачу, если ваши газы имеют неприятный запах

Хотя зловонный газ сам по себе безвреден, определенные симптомы требуют медицинской помощи.

Если вы также чувствуете любой из следующих симптомов, обратитесь к врачу:

Сильная боль или вздутие живота

Постоянная диарея или запор

Непонятная потеря веса или потеря аппетита

Кровь или слизь в кале

Хронические симптомы или ухудшение, невзирая на домашнее лечение

Это потенциально может свидетельствовать об основных заболеваниях, таких как воспалительное заболевание кишечника (IBD) или, в редких случаях, колоректальный рак.

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