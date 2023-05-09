Почему на глазу появляется ячмень и что делать: объясняет врач-офтальмолог

На верхнем веке, на нижних, на обоих одновременно, внутри или снаружи – глазной ячмень в течение жизни хотя бы раз появляется у четырех из пяти человек. Обычно протекает с минимальными болевыми ощущениями и через 5-7 дней бесследно исчезает, но встречаются исключения.

Как распознать ячмень, чем внутренний ячмень отличается от внешнего, почему возникает и как помочь, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины возникновения ячменя

Ячмень, или гордеолум, – это острое воспаление на верхнем или нижнем веках глаза, развивающееся вследствие инфицирования золотистым стафилококком (90% случаев), при переохлаждении, простуде и пониженном иммунитете. Возникает ячмень в сальной железе или волосяной части ресниц снаружи или внутри века. И может быть как единичным, так и множественным.

Также развитию ячменя способствует:

хронический стресс;

несоблюдение правил личной гигиены: использование общего полотенца для лица, некачественно продезинфицированных косметических косточек, чужой туши или просроченной декоративной косметики, некачественный демакияж;

размножение подкожного клеща Demodex;

механическое повреждение век;

обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, рецидивы заболеваний уха, горла и носа;

воспалительные заболевания век, как к примеру, блефарит;

сахарный диабет;

дерматологические нарушения – розацеа, дерматит;

гормональный дисбаланс и т.д.

Наружный ячмень вызревает от 2 до 4 дней. Сначала человек испытывает зуд, покалывание, незначительный дискомфорт при моргании, если воспаление развивается на верхнем веке. В месте формирования ячменя появляется краснота, уплотнение и характерный отек. В течение двух-трех дней болезненное "зернышко" приобретает четкие очертания, гнойник (абсцесс) раскрывается, из него вытекает гной и боль исчезает.

Внутренний ячмень вызревает от 2 до 8 недель. Сопровождается неинтенсивной болью, отеком, светочувствительностью, покраснением век в месте формирования ячменя, слезотечением. Этот тип ячменя самостоятельно рассасывается без дальнейшего прорыва абсцесса (крайне редкое явление). Если он непроизвольно не рассосался, формируется уплотнение и нужно обратиться к врачу. Он произведет разрез и вычистит его.

Редко, но иногда при возникновении глазного ячменя повышается температура тела, ухудшается самочувствие, появляется мышечная боль. В таком случае я рекомендую как можно скорее обратиться к врачу-офтальмологу за консультацией.

Правильная помощь

При появлении ячменя люди прежде всего испытывают народные методы лечения: интенсивное прогревание, протирание глаза с высоким содержанием спирта или кислот, которые якобы должны подсушить "прыщ". Некоторые храбрецы решаются на самостоятельное прокалывание ячменя с помощью иглы, чтобы ускорить процесс выздоровления. Но на самом деле такие способы "лечения" лишь усугубляют ситуацию. Спиртосодержащие и кислотосодержащие вещества раздражают слизистую, вызывают ожог, обостряя воспалительный процесс. А прокалывание ячменя – стремительное распространение инфекции в организме, что может привести к развитию менингита или тромбоза мозга.

Как помочь?

При открытом, наружном ячмене я советую:

к моменту вскрытия гнойника согреть больной глаз, прикладывая сухое тепло (не горячее!) 2-3 раза в день по 5 минут;

пользоваться чистым индивидуальным полотенцем или сухими одноразовыми полотенцами;

отказаться от использования декоративной косметики и контактных линз;

после раскрытия гнойника 3-4 раза в течение дня обрабатывать глаз антисептиком без спирта, например, хлоргексидином, или протирать отваром ромашки, которая также является превосходным антисептическим средством;

выгревать ячмень после раскрытия гнойника нельзя ни в коем случае;

соблюдать водный режим: на 1 кг веса – 30 мл воды;

регулярно менять постельное белье – раз в 4 дня, стирать при температуре 60-90 градусов;

перед каждым контактом с глазом мыть руки теплой проточной водой с мылом или обрабатывать антисептиком;

следить за своим самочувствием: если в течение 7 дней ячмень не исчезает, я рекомендую обратиться к офтальмологу.

При закрытом, внутреннем ячмене прикладывайте к глазу тепло, источником которого может быть марля или хлопчатобумажная ткань, смоченная теплой (не горячей!) водой. Если возникают навязчивые боли, выпейте ибупрофен или парацетамол. Использование мазей и капель при лечении ячменя лучше согласовывать с врачом. Ибо сейчас имеем большой выбор лекарства, но не все они эффективны или уместны в конкретном случае.

Если глазной ячмень стал вашим верным спутником, напоминающим о себе из месяца в месяц, нужно уделить внимание своему здоровью. Возможно, есть проблемы с работой иммунной системы, хронические заболевания, требующие лечения и т.д. Обязательно советую обратиться к врачу при множественном ячмене, когда есть несколько образований на одном глазу.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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