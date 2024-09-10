Почему не стоит пить кофе по утрам и когда это лучше делать

Ваш утренний ритуал, который включает в себя чашку кофе, может влиять на ваше здоровье больше, чем вы думаете. Хотя чашка кофе может быть восхитительным способом начать день, оказывается, что время, которое вы выбираете для нее может иметь большее значение, чем мы думаем. Отсрочка кофе всего на несколько часов может оказать значительное влияние на ваш уровень энергии и здоровье сна.

Чтобы узнать больше, WomansWorld поговорил с Эми Ваулз, магистром наук в области клинического питания. Она помогла разобраться, как кофеин влияет на наш организм, как контролировать его потребление и выбрать лучшее время дня, чтобы начать пить.

Как кофе влияет на наш организм

Кофеин - активный ингредиент кофе, является стимулятором, который может влиять на различные функции организма. При умеренном потреблении он может повысить уровень энергии, улучшить бдительность и когнитивные функции. Однако время потребления кофеина может существенно повлиять на его действие.

Употребление кофе слишком рано утром может нарушить естественный цикл сна и бодрствования вашего организма, что затруднит засыпание ночью. Кроме того, кофеин может повысить артериальное давление и частоту сердечных сокращений, что может быть более проблематичным, если употреблять его утром, когда ваш организм еще не приспособился к пробуждению.

Почему не стоит пить кофе по утрам / Фото: Credits

Почему кофе влияет на уровень кортизола

Одно из основных преимуществ откладывания употребления кофе до позднего утра заключается в том, что он может помочь регулировать уровень кортизола.

Кортизол - гормон стресса - играет решающую роль в регулировании энергии в течение дня, объясняет Ваулз. Это часть циркадного ритма организма, который управляет циклом сна и бодрствования. Примерно в то время, когда большинство людей просыпаются, около 7:00–8:00 утра, уровень кортизола достигает своего пика, а затем постепенно снижается. Когда вы пьете кофе первым делом после пробуждения, это может повлиять на естественную выработку кортизола вашим организмом. Вы добавляете кофеин, когда ваш уровень кортизола и без того от природы высок. Это может привести к менее заметным эффектам от кофеина и потенциально повысить вашу к нему толерантность с течением времени. Ваулз описывает это как то, что ваш организм создает зависимость от кофеина, когда раннее утреннее потребление может заставить вас чувствовать, что вам нужно все больше и больше кофеина для достижения того же эффекта. Со временем, предупреждает она, это может привести к усталости надпочечников (надпочечники вырабатывают кортизол), состоянию, характеризующемуся усталостью, слабостью и трудностями в борьбе со стрессом, из-за чего сложнее поддерживать сбалансированный уровень энергии в течение дня.

Почему не стоит пить кофе по утрам / Фото: Credits

Каковы преимущества отсрочки утреннего кофе

Отсрочка приема кофеина до позднего утра, когда уровень кортизола естественным образом начинает падать, может помочь вам избежать энергетического спада позже и обеспечить более устойчивый прилив энергии, когда он вам действительно нужен, говорит Воулз.

Отсрочка приема кофе может помочь согласовать потребление кофеина с уровнем кортизола. Это помогает улучшить бдительность, сосредоточенность и производительность.

В какое время следует пить кофе утром

Хотя универсального ответа не существует, Воулз говорит, что "многие люди считают полезным употреблять кофеин во время "послеобеденного спада", который обычно наступает около 14:00.

Но, если вы не можете устоять перед соблазном утренней чашки кофе, есть способы смягчить ее потенциальные негативные последствия. Постарайтесь подождать хотя бы час после пробуждения утром, после пикового уровня кортизола. Это позволяет вашему организму естественным образом повысить уровень кортизола и подготовиться к полному событий дню.

Кроме того, рассмотрите возможность ограничить потребление кофеина до одной или двух чашек в день и выбирать варианты без кофеина. Убедитесь, что вы достаточно спите каждую ночь, чтобы помочь вашему организму регулировать свои естественные ритмы и снизить зависимость от кофеина.

Читайте также: