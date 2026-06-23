Почему ночью зуб болит сильнее: объясняет стоматолог

Зубная боль / © Credits

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Что вызывает зубную боль ночью, почему она действительно усиливается и как облегчить состояние в домашних условиях без вреда для здоровья полости рта, рассказал стоматолог-терапевт, эндодонтист стоматологической клиники FrankoLab Олег Пивторак.

Ночью зубная боль действительно может усиливаться, это связано с изменением положения тела.

Днём, когда мы стоим или сидим, сила тяжести способствует лучшему венозному оттоку крови от головы. В положении лежа этот отток несколько затрудняется, и кровоснабжение тканей головы и лица увеличивается.

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Это приводит к повышению давления в тканях зуба, в частности в пульпе — мягкой ткани, содержащей кровеносные сосуды и нервные окончания. Если она воспалена (пульпит), сосуды расширяются, повышается их проницаемость, и ткани отекают.

Поскольку пульпа расположена в замкнутом пространстве, окруженном твердыми тканями зуба — дентином и эмалью, отек может повышать внутрипульпарное давление. Из-за этого нервные волокна сдавливаются, и боль усиливается.

Чем это может быть вызвано?

Среди основных стоматологических причин выделяют:

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кариес — кариозный процесс разрушает эмаль и дентин, создавая условия для проникновения бактерий в ткани зуба;

пульпит — воспаление пульпы (нервно-сосудистого пучка зуба), которое чаще всего возникает как осложнение глубокого кариеса;

апикальный периодонтит — воспаление тканей вокруг верхушки корня зуба вследствие распространения инфекции за пределы корневых каналов;

одонтогенный абсцесс — ограниченное скопление гноя в области корня зуба или прилегающих мягких тканей;

трещина или скол зуба — образуются микроповреждения, через которые внутрь зуба попадают бактерии;

гингивит — воспаление десен, связанное с накоплением бактериального налета;

рецессия десны с обнажением шейки или корня зуба — обнаженный цемент корня менее защищен от внешних раздражителей, чем эмаль, поэтому повышается чувствительность зуба;

травма зуба — механическое повреждение может вызвать воспаление пульпы или периодонта даже через некоторое время после травмы.

Среди нестоматологических причин зубной боли выделяют гайморит, воспаление уха или воспаление лицевого нерва.

Для временного облегчения зубной боли рекомендую принять ибупрофен или парацетамол и спать с дополнительной подушкой, чтобы уменьшить приток крови к воспаленной пульпе. Также можно прополоскать ротовую полость стаканом теплой воды с чайной ложкой поваренной соли. Солевой раствор уменьшит бактериальную нагрузку на больной зуб и временно облегчит дискомфорт в деснах.

Ни в коем случае не прикладывайте к деснам аспирин — ацетилсалициловая кислота может вызвать химический ожог слизистой оболочки. На поражённом участке образуется болезненная язва или рана, которая заживает очень долго и вызывает гораздо больший дискомфорт, чем больной зуб.

Если ночью неожиданно появилась зубная боль, запишитесь к стоматологу на ближайший прием, чтобы выяснить причину боли и начать лечение. Даже если боль прошла или возникает периодически, это не означает, что проблема исчезла. Например, кариес на начальных стадиях можно вылечить, поставив пломбу. Если этого не сделать, он будет прогрессировать. Тогда придется лечить корневые каналы, а при значительном разрушении — удалять зуб и думать об имплантации или протезировании.

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Олег Пивторак

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