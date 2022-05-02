Почему нужно есть овощи зеленого цвета

Мы каждый день должны включать в рацион разнообразные овощи и среди них должны быть и овощи зеленого цвета.

Не секрет, что употребление в пищу овощей всех цветов радуги для нас полезно. Это позволяет пополнять организм витаминами, минералами, клетчаткой и другими питательными веществами и имеет большое значение для сохранения здоровья и профилактики заболеваний. Стоит обратить особое внимание на овощи зеленого цвета.

Что делает зеленую пищу зеленой и почему ее следует употреблять

За цвет овощей и фруктов отвечают конкретные соединения. Именно хлорофилл, пигмент в клетках растений, придает им уникальный зеленый цвет. Наверное, еще со школы многие помнят о том, что с его участием происходит фотосинтез. Хлорофилл влияет не только на цвет листьев, но и действует положительно на здоровье человека. Ведь по химическому строению формула гемоглобина (вещества, окрашивает нашу кровь в красный цвет), практически равна формуле хлорофилла. Отличие лишь в том, что в центре молекулы гемоглобина расположены атомы железа, а в центре хлорофилла — атомы магния.

зеленые овощи и фрукты благодаря хлорофиллу обладают противовоспалительными свойствами;

хлорофилл усиливает иммунную функцию организма, ускоряет фагоцитоз;

обладает антибактериальным действием;

предотвращает рост патогенных анаэробных бактерий и грибов в кишечнике;

укрепляет клеточные мембраны, способствует формированию соединительных тканей;

регулирует артериальное давление.

Кроме хлорофилла в зеленых овощах важное значение для здоровья имеет фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, каротиноиды (бета-каротин и лютеин) и клетчатка. Также их ценность в наличии кальция, важного минерала для опорно-двигательного аппарата.

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Следует учитывать, что во время термической обработки водорастворимые витамины — фолиевая кислота, витамин С, витамины группы В частично разрушаются. Если вы хотите получить водорастворимые витамины из зеленых овощей, лучше всего употреблять их именно в свежем виде.

На содержание жирорастворимых витаминов, таких как E и K, термическая обработка влияет меньше. Повышает усвояемость жирорастворимых витаминов наличие в блюде жира. Чтобы максимально сохранить весь спектр витаминов лучше овощи готовить на пару или варить не долго.

К сожалению, зеленые овощи часто не самые любимые. Их недооценивают, игнорируют, выбирают только красочные, яркие, привлекательные на вид плоды другого цвета.

Мы каждый день должны включать в рацион разнообразные овощи и среди них регулярно должны быть и овощи зеленого цвета и зелень — листья салата, шпинат, капусту брокколи, лук порей, листья свеклы, укроп, петрушку, кинзу, рукколу и другие. Бесспорно, наша пища должна быть здорова и цветная.

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