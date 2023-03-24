Почему пониженное или повышенное внутриглазное давление портит зрение: объясняет офтальмолог

Размытость зрения, постоянная головная боль и боли в глазах, быстрая утомляемость во время работы за компьютером могут являться признаками повышенного или пониженного внутриглазного давления. В норме глаза не должны болеть, быстро уставать, краснеть, отекать и т.д.
Что такое внутриглазное давление, как распознать его повышение или понижение и почему это важно для сохранения зрения, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.
Повышенное глазное давление: причины и симптомы
В человеческом глазу постоянно образуется водянистая влага. Это прозрачная жидкость, питающая глаз и поддерживающая его форму, постоянно омывая роговицу, хрусталик и стекловидное тело.
Водянистая влага производится в определенном количестве, после чего в том же количестве выводится из передней части глаза через специальные дренажные каналы. Благодаря балансу равномерного притока и оттока жидкости внутриглазное давление (ВОТ) остается в пределах нормы. Если нарушается выработка или отток жидкой воды, этот баланс разрушается.
Повышенное глазное давление свидетельствует о существенном замедлении оттока жидкости, которая накапливается и сжимает сосуды и зрительные нервные волокна. Именно так развивается глаукома, которая без своевременного лечения приводит к повреждению зрительного нерва и полной его атрофии, что является причиной необратимой слепоты.
Среди причин, способствующих повышению внутриглазного давления, я выделяю:
- офтальмологические болезни глаз – например, катаракта, первичная закрытоугольная глаукома, синдром депрессии пигмента, дальнозоркость;
- воспалительные болезни глаз, например, увеит – воспаление сосудистой оболочки глаза;
- травмы глаз, после получения которых нарушается выработка водянистой влаги или ее отток;
- травмы головы или внутричерепная гипертензия (повышение внутричерепного давления);
- мигрень;
- хроническое повышение АД – гипертония;
- сахарный диабет;
- нарушение работы щитовидной железы, например, Базедова болезнь, или гипотиреоз;
- нарушение гормонального баланса во время беременности или менструальной паузы;
- отравления химическими препаратами;
- длительный прием кортикостероидов.
О повышении глазного давления свидетельствуют следующие симптомы:
- ощущение распирания, сдавливания, тяжести в глазах;
- быстрая утомляемость глаз при работе на компьютере или чтении;
- головная боль, которая отдает в глаза;
- боли в надбровных дугах и висках;
- незначительное снижение остроты зрения;
- периодическое появление тумана перед глазами;
- покраснение глазных яблок;
- размытость зрения после пробуждения с последующим возвращением четкости;
- появление радужных кругов вокруг осветительных приборов;
- сужение поля зрения;
- ухудшение сумеречного зрения.
Внутриглазное давление может повышаться эпизодически, периодически или быть таким всегда. При стабильном повышении постоянная головная боль, боль в глазах, быстрая утомляемость становятся частью жизни человека.
Пониженное глазное давление: причины и симптомы
Пониженное внутриглазное давление обычно возникает из-за нехватки водянистой влаги. Следовательно, ткани глаза недостаточно питаются, глаз уменьшается или западает.
К этому может привести:
- хроническое снижение АД – гипотония;
- пониженное внутричерепное давление;
- отслоение сетчатки или сосудистой оболочки;
- хроническое воспаление;
- проникающие травмы и чужеродные тела в глазу;
- диабетический кетоацидоз – острое осложнение диабета;
- возрастные изменения цилиарного тела и мышцы;
- хирургическое вмешательство и т.д.
Пониженное ВГД встречается реже, чем повышенное и, как правило, диагностируется после 50 лет. Хотя бывают и исключения.
Понижение давления может произойти резко и заметно, если пациент травмировал глаз. Или медленно и незаметно, если у человека в течение длительного времени наблюдается низкое АД или есть серьезные хронические заболевания.
Пониженное внутриглазное давление приводит к искажению сетчатки, хрусталика или роговицы. Поэтому крайне важно не игнорировать симптомы, свидетельствующие об ухудшении зрения. В частности:
- появление "мушек" и плавающих помутнений перед глазом;
- стойкая боль в глазах;
- покраснение и раздражение глаз;
- отек роговицы;
- ухудшение четкости зрения;
- уменьшение глазного яблока;
- слабая реакция зрачка на свет.
Лечение и профилактика
Повышение или понижение внутриглазного давления не является нормой, поэтому требует коррекции. Как правило, сначала я назначаю пациенту глазные капли, нормализующие глазное давление. Если медикаментозная терапия не приносит нужного результата, рассматриваем лазерное или хирургическое лечение.
Операции на глазах всегда вызывают много страхов и сомнений. Люди боятся, что после вмешательства зрение ухудшится, поэтому затягивают – делают упражнения, компрессы из сырого картофеля, закапывают глаза соком алоэ вера, принимают витаминные комплексы, ищут знахарей и т.д. Но таким образом они теряют драгоценное время и деньги зря.
При появлении симптомов повышения или снижения внутриглазного давления требуется:
- обратиться как можно скорее к врачу-офтальмологу и пройти диагностику зрения;
- установить причину понижения или повышения ВГД;
- начать лечение.
Если у пациента есть сопутствующие неофтальмологические болезни, такие как, например, гипертония или гипотония, непосредственно влияющие на повышение или снижение ВГД, необходимо заняться их лечением. Ведь нарушение глазного давления – это не причина, а результат.
В профилактических целях я советую:
1. чередовать работу и отдых: 30-40 минут работаете или учитесь, 10-15 минут отдыхаете;
2. соблюдать дистанцию: расстояние между глазами и книгой или телефоном должно быть минимум 40 см;
3. выполнять йогу для глаз;
4. сбалансированно и разнообразно питаться: потреблять морковь, тыкву, брокколи, капусту, шпинат, рыбу, черный шоколад с высоким содержанием какао-бобов, чернику, смородину;
5. ежегодно проверять зрение, чтобы своевременно профилактировать развитие офтальмологических заболеваний или лечить имеющиеся болезни, чтобы в будущем избежать слепоты.
Берегите свое зрение и будьте здоровы!
Читайте также:
- Пластика век: 5 распространенных мифов, от которых следует избавиться
- Глаукома: можно ли вернуть утраченное зрение
- Весенний сезон для глаз: что учесть, чтобы предотвратить проблемы
- Могут ли витамины улучшить ваше зрение: отвечает врач-офтальмолог
- Почему болят глаза: офтальмолог призвала не игнорировать тревожные симптомы