Почему пониженное или повышенное внутриглазное давление портит зрение: объясняет офтальмолог

Размытость зрения, постоянная головная боль и боли в глазах, быстрая утомляемость во время работы за компьютером могут являться признаками повышенного или пониженного внутриглазного давления. В норме глаза не должны болеть, быстро уставать, краснеть, отекать и т.д.

Что такое внутриглазное давление, как распознать его повышение или понижение и почему это важно для сохранения зрения, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Повышенное глазное давление: причины и симптомы

В человеческом глазу постоянно образуется водянистая влага. Это прозрачная жидкость, питающая глаз и поддерживающая его форму, постоянно омывая роговицу, хрусталик и стекловидное тело.

Водянистая влага производится в определенном количестве, после чего в том же количестве выводится из передней части глаза через специальные дренажные каналы. Благодаря балансу равномерного притока и оттока жидкости внутриглазное давление (ВОТ) остается в пределах нормы. Если нарушается выработка или отток жидкой воды, этот баланс разрушается.

Повышенное глазное давление свидетельствует о существенном замедлении оттока жидкости, которая накапливается и сжимает сосуды и зрительные нервные волокна. Именно так развивается глаукома, которая без своевременного лечения приводит к повреждению зрительного нерва и полной его атрофии, что является причиной необратимой слепоты.

Среди причин, способствующих повышению внутриглазного давления, я выделяю:

офтальмологические болезни глаз – например, катаракта, первичная закрытоугольная глаукома, синдром депрессии пигмента, дальнозоркость;

воспалительные болезни глаз, например, увеит – воспаление сосудистой оболочки глаза;

травмы глаз, после получения которых нарушается выработка водянистой влаги или ее отток;

травмы головы или внутричерепная гипертензия (повышение внутричерепного давления);

мигрень;

хроническое повышение АД – гипертония;

сахарный диабет;

нарушение работы щитовидной железы, например, Базедова болезнь, или гипотиреоз;

нарушение гормонального баланса во время беременности или менструальной паузы;

отравления химическими препаратами;

длительный прием кортикостероидов.

О повышении глазного давления свидетельствуют следующие симптомы:

ощущение распирания, сдавливания, тяжести в глазах;

быстрая утомляемость глаз при работе на компьютере или чтении;

головная боль, которая отдает в глаза;

боли в надбровных дугах и висках;

незначительное снижение остроты зрения;

периодическое появление тумана перед глазами;

покраснение глазных яблок;

размытость зрения после пробуждения с последующим возвращением четкости;

появление радужных кругов вокруг осветительных приборов;

сужение поля зрения;

ухудшение сумеречного зрения.

Внутриглазное давление может повышаться эпизодически, периодически или быть таким всегда. При стабильном повышении постоянная головная боль, боль в глазах, быстрая утомляемость становятся частью жизни человека.

Пониженное глазное давление: причины и симптомы

Пониженное внутриглазное давление обычно возникает из-за нехватки водянистой влаги. Следовательно, ткани глаза недостаточно питаются, глаз уменьшается или западает.

К этому может привести:

хроническое снижение АД – гипотония;

пониженное внутричерепное давление;

отслоение сетчатки или сосудистой оболочки;

хроническое воспаление;

проникающие травмы и чужеродные тела в глазу;

диабетический кетоацидоз – острое осложнение диабета;

возрастные изменения цилиарного тела и мышцы;

хирургическое вмешательство и т.д.

Пониженное ВГД встречается реже, чем повышенное и, как правило, диагностируется после 50 лет. Хотя бывают и исключения.

Понижение давления может произойти резко и заметно, если пациент травмировал глаз. Или медленно и незаметно, если у человека в течение длительного времени наблюдается низкое АД или есть серьезные хронические заболевания.

Пониженное внутриглазное давление приводит к искажению сетчатки, хрусталика или роговицы. Поэтому крайне важно не игнорировать симптомы, свидетельствующие об ухудшении зрения. В частности:

появление "мушек" и плавающих помутнений перед глазом;

стойкая боль в глазах;

покраснение и раздражение глаз;

отек роговицы;

ухудшение четкости зрения;

уменьшение глазного яблока;

слабая реакция зрачка на свет.

Лечение и профилактика

Повышение или понижение внутриглазного давления не является нормой, поэтому требует коррекции. Как правило, сначала я назначаю пациенту глазные капли, нормализующие глазное давление. Если медикаментозная терапия не приносит нужного результата, рассматриваем лазерное или хирургическое лечение.

Операции на глазах всегда вызывают много страхов и сомнений. Люди боятся, что после вмешательства зрение ухудшится, поэтому затягивают – делают упражнения, компрессы из сырого картофеля, закапывают глаза соком алоэ вера, принимают витаминные комплексы, ищут знахарей и т.д. Но таким образом они теряют драгоценное время и деньги зря.

При появлении симптомов повышения или снижения внутриглазного давления требуется:

обратиться как можно скорее к врачу-офтальмологу и пройти диагностику зрения;

установить причину понижения или повышения ВГД;

начать лечение.

Если у пациента есть сопутствующие неофтальмологические болезни, такие как, например, гипертония или гипотония, непосредственно влияющие на повышение или снижение ВГД, необходимо заняться их лечением. Ведь нарушение глазного давления – это не причина, а результат.

В профилактических целях я советую:

1. чередовать работу и отдых: 30-40 минут работаете или учитесь, 10-15 минут отдыхаете;

2. соблюдать дистанцию: расстояние между глазами и книгой или телефоном должно быть минимум 40 см;

3. выполнять йогу для глаз;

4. сбалансированно и разнообразно питаться: потреблять морковь, тыкву, брокколи, капусту, шпинат, рыбу, черный шоколад с высоким содержанием какао-бобов, чернику, смородину;

5. ежегодно проверять зрение, чтобы своевременно профилактировать развитие офтальмологических заболеваний или лечить имеющиеся болезни, чтобы в будущем избежать слепоты.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите свое зрение и будьте здоровы!

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