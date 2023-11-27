Почему Рождественский пост – это не диета: объяснение врача-диетолога

Украинцы вошли в Рождественский пост, поэтому диетолог Наталья Самойленко предлагает разобраться, полезно ли это для здоровья.
Что нельзя есть в пост?
Мясо, молочные продукты, масло, яйца, рыбу.
Возможно ли похудеть в пост?
Да, если не заменять белок на простые углеводы и высококалорийные продукты. Но даже если вы держите себя в руках, после завершения поста, и вхождения в привычный режим питания, цифры на весах начнут бежать вверх.
Как повлияет на здоровье отказ от животной пищи?
Вы увеличиваете употребление соков, фруктов, овощей, злаковых и тому подобного. Для здорового организма это плюс, но если у вас повышенная кислотность или язва желудка — планируйте визит к гастроэнтерологу.
Бобовые противопоказаны при панкреатите из-за большого количества клетчатки. Для ее переваривания поджелудочная железа, ослабленная болезнью, будет работать в турборежиме, выделяя огромную армию ферментов, следствие – боль, чувство тяжести, усиление газообразования, метеоризм, нарушение дефекации, тошнота.
Организм не получает — В12, Омега 3, кальций, йод и витамин D. Возникает ряд нарушений:
- белковое недоедание;
- мегалобластная анемия;
- расстройства пищеварительной системы;
- нарушение менструального цикла;
- обострение хронических заболеваний.
Употребление продуктов, богатых углеводами, может привести к еще большему повышению уровня сахара. За красную линию попадают больные сахарным диабетом.
Есть ли какие-нибудь положительные моменты для организма во время поста?
Есть. Но при условии – сбалансированности! В случае правильного питания, счастливый обладатель обновленных эритроцитов и сосудов, сниженного уровня плохого холестерина и улучшенных метаболических процессов.
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