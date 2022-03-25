Почему следует включать кефир в свой рацион в период военного положения и после него

Почему следует включать кефир в свой рацион в период военного положения и после него

Это простой и доступный в большинстве регионов продукт. Почему его стоит добавить в свой рацион, рассказал диетолог Светлана Фус.

Кефир – уникальный ферментированный напиток, изготовленный из коровьего, козьего или овечьего молока. Еще в 1908 году иммунолог Илья Мечников отметил, что ферментированные продукты — сквашенное молоко, кефир и квашеные овощи влияют на здоровье и долголетие, и предполагал, что молочнокислые бактерии, содержащиеся в них, угнетают рост вредных микроорганизмов в кишечнике.

Одни бактерии создают молочную кислоту, другие – ароматические вещества. А дрожжи "съедают" часть молочного сахара и перерабатывают его в этиловый спирт и образуют углекислый газ, который и придает кефиру характерный "освежающий" фирменный вкус.

Кефир, в отличие от других молочных продуктов, содержит очень мало лактозы, так как большая ее часть благодаря кефирному грибку превращается в молочную и пировиноградную кислоту. Также кефир содержит кефиран, полисахарид дрожжей кефира, которому присущи противомикробные свойства.

Почему следует включать кефир в свой рацион в период военного положения и в обычном ритме жизни?

способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры, особенно после курса лечения антибиотиками;

содержит пробиотики, подавляющие рост вредных бактерий в кишечнике;

содержит витамины А, B2, В12, C, РР;

за счет положительного воздействия на кишечную микрофлору оказывает влияние на иммунные функции организма;

богат легкоусвояемым кальцием и белком;

подходит для людей с относительной непереносимостью лактозы. В более тяжелых случаях рекомендуется употреблять молочные продукты без лактозы.

Важно! Свежий кефир оказывает легкое слабительное действие, трехдневный – крепит.

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