Почему стоит обратить внимание на уровень гормонов и при чем здесь иммунитет: объясняет врач

Большинство людей осознают, что для сохранения молодости и здоровья необходимо соблюдать определенные правила: не курить, сбалансированно питаться, заниматься спортом, вовремя ложиться спать, держать в норме вес и не нервничать. Но мало кто понимает, собственно, почему?

Это все необходимо для сохранения гормонального баланса, определяющего продолжительность и качество жизни, риск болезней, настроение и внешний вид. Буквально все процессы в наших телах регулируются гормонами, так же и все аспекты нашей жизни, привычки, диета и режим влияют на их баланс или дисбаланс. Об этом рассказывает кандидат медицинских наук, первый эйдж-менеджер Украины, основатель и главный врач клубной клиники по управлению возрастом AM System, глава Global Age Management Academy, руководитель гуманитарного проекта UAHEALTHSUPPORT и социального проекта GAMA Consulting Евгений Шагов.

Собственно, мы стареем не из-за возраста, а именно из-за возникновения и углубления этого дисбаланса. Старение – это, в частности, снижение секреции гормонов и их биологической доступности (половых стероидов) и взаимодействия с органами-мишенями (резистентность к инсулину). Снижение уровня ключевых гормонов, в том числе стрессовое или возрастное, вызывает эндокринные и метаболические изменения, способствующие развитию хронических заболеваний — атеросклероза, гипертонии, диабета, ожирения, саркопении, остеопороза, тромбоза, снижению иммунитета и когнитивных функций мозга.

Для примера возьмем 3 категории старения гормональной системы, их предвестники и последствия:

Менопауза

Снижение секреции эстрогенов и прогестерона и прекращение функции яичников, что приводит к климаксу — окончание репродуктивного периода, характеризующееся рядом довольно неприятных симптомов ("приливы", перепады настроения, ухудшение памяти, бессонница, потеря либидо) и ростом рисков ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Этому предшествует достаточно длительный период угасания эндокринной функции, о котором свидетельствует истончение и выпадение волос, сухость кожи и слизистых, потеря мышечной массы, снижение качества сна и секса.

Андропауза

Снижение уровня мужских гормонов, что приводит к эректильной дисфункции, снижению силы и выносливости тела, депрессии, сердечно-сосудистым заболеваниям, атеросклерозу. Этому предшествует увеличение жировой массы, потеря либидо, ухудшение сна и когнитивных функций, потеря уверенности в себе и перепады настроения.

Соматопауза

Снижение секреции гормона роста и спад уровня инсулиноподобного фактора роста IGF-1 приводят к изменению композитного состава тела, ускоренному старению кожи, повышению холестерина, болезням сердца и потере крепости костей (остеоартрита и других заболеваний). О нехватке гормона роста свидетельствует висцеральное ожирение, нарушение углеводного обмена, снижение когнитивных функций и выносливость при аэробных нагрузках.

Критическое значение эндокринного баланса продемонстрировала также пандемия коронавируса. Худший ход болезни и высокие показатели смертности были у пациентов с ожирением, женщин в менопаузе, гипертоников, диабетиков, мужчин с низким тестостероном. Факторами риска более тяжелого течения также были определены: гипофункция щитовидной железы, истощение надпочечников и дисбаланс кортизола. Long-COVID, в частности, также чаще наблюдается у людей с дисбалансом гормонов. Все это еще раз доказывает: молодость, крепкий иммунитет и хорошее самочувствие зависят от гормонов, а значит, от вас. Регулярные чекапы, модификация образа жизни и Age Management позволят восстановить эндокринный баланс и защитить здоровье.

Евгений Шагов

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