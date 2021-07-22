Почему важно употреблять овощи ежедневно

Если вы увеличите потребление разнообразных овощей до нормы — 400-500 г в день, то получите полезную для вашего здоровья привычку.

Среди всех продуктов, которые мы едим в течение дня, 2/3 должна составлять растительная пища. Это злаковые, бобовые, овощи и фрукты-ягоды. И если злаковые и бобовые — это вне сезонные продукты, то овощи, фрукты и ягоды имеют сезонность. Именно сейчас, летом, мы наслаждаемся свежестью и вкусом плодов природы.

В овощах, фруктах и ягодах можно найти огромное количество полезной информации. Нет людей, которые бы этой информации не знали. Однако не все, даже понимая, насколько это важный компонент в питании, употребляют их в достаточном количестве. Некоторые обходят их стороной, предпочитая белковую пищу, крупы, молочные продукты. Овощи кажутся им слишком пресными, они не дают им чувство полного насыщения.

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Но овощи - источник минералов и воды. Калий, кальций, натрий, магний и многие другие элементы поступают к нам в организм в большом количестве с овощами. Эти элементы важны для протекания всех обменных процессов в организме, необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной систем. Они регулируют водный баланс. Если в организм здорового человека поступает достаточное количество калия и воды, лишняя жидкость не будет задерживаться в организме.

Овощи — важный источник клетчатки и пектина. Они дают не только сытость. Едим достаточно овощей — помогаем работе кишечника, поддерживаем микрофлору, освобождаемся от продуктов обмена веществ, токсичных соединений, а это способствует снижению уровня холестерина и нормализации веса. И тогда совсем не нужно тратить деньги на аптечные добавки с клетчаткой — натуральные продукты дешевле и лучше. Достаточно просто ежедневно есть овощи.

Овощи — источник витаминов и хлорофилла. Например, один перец болгарский содержит несколько суточных доз витамина С, а в одной средней моркови содержание бета-каротина в два раза превышает суточную потребность. Все зеленые овощи содержат хлорофилл. Функции его разнообразны. Например, он снижает активность канцерогенов и благоприятно влияет на поддержку количества красных кровяных телец, что важно при лечении анемии.

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Для того чтобы получить треть необходимого количества клетчатки, аскорбиновую кислоту, бета-каротин, калий, магний и кальций, необходимо съедать хотя бы 400 г овощей в день. И это не так много — 2 овощных блюда по 200 г. Но вам обеспечить широкий минеральный и витаминный состав не удастся, если употреблять только традиционный салат из помидоров, огурцов и зелени. Овощи должны быть разнообразными. Потому что в одних овощах больше клетчатки и витамина С, в других - бета-каротина, в-третьих — йода. Только разнообразие овощей будет полноценно обеспечивать нас всем необходимым.

Лучше съедать две порции свежих овощей, которые состоят из зелени и сырых овощей и одну порцию приготовленных. Дело в том, что есть некоторые виды овощей, которые не рекомендуется часто употреблять в сыром виде. Например, крестоцветные. Это разные виды капусты, редис, руккола, шпинат и другие. Помимо их высокой полезности — влияют на поддержание нормального метаболизма эстрогена, делают среды организма более щелочными, уменьшают окислительный стресс, у них есть и неблагоприятное воздействие на организм. Они негативно влияют на выработку гормонов щитовидной железы, увеличивают вероятность образования оксалатных камней. Но этого влияния можно избежать, если приготовить их, например, на пару или приварить. Если хотите получить максимум пользы от готовых овощных блюд, не стоит их слишком долго тушить или запекать.

Чтобы сделать овощную часть нашего рациона разнообразнее, стоит 2-3 раза в неделю менять состав овощных блюд. А чтобы пищеварения работало, как часы, овощи надо дополнять и другими продуктами, в частности, белками и жирами растительного и животного происхождения.

Ешьте овощи ежедневно, позаботьтесь о своем здоровье!

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