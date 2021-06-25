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Почему вода важна для нашего организма

Почему вода важна для нашего организма

Getty Images

Без воды невозможна жизнь, потому что она необходимый участник всех процессов, протекающих в нашем организме.

Правильно выстроенный питьевой режим улучшает состояние кожи, избавляет от обезвоживания. Важно знать, что вода снижает вязкость крови, улучшает микроциркуляцию, благодаря этому снижается риск тромбообразования, а значит, вероятность инсультов и инфарктов, улучшается работа сердца, уменьшаются головные боли. Она помогает выводить токсины, поэтому обязательно рекомендация при простудных заболеваниях — обильное питье.

Даже небольшой ее дефицит вызывает усталость, раздражительность или проблемы с концентрацией внимания. Недостаточное потребление воды может проявляться снижением давления, головокружением, запорами и образованием камней в почках.

К дефициту жидкости особенно чувствительны дети и пожилые люди. Обезвоживанию могут способствовать некоторые заболевания: например, сахарный диабет или пиелонефрит.

Потребность в воде можно рассчитать по формулам или ориентироваться на чувство жажды, цвет мочи - кому как нравится. Но главное, что нужно делать точно, — ее надо пить!

Лучше всего выбирать обычную воду для утоления жажды. Но можно добавлять ей и разные вкусы. Для этого подходят, например, несладкие ягоды или фрукты, овощи, травы — мята, петрушка, эстрагон, базилик. Для лета это прекрасное решение. Важно в такие напитки не добавлять сахар. Такой напиток в летнюю жару заменит чай или кофе.

© facebook.com/svetlanafus
facebook.com/svetlanafus

Без воды нам не обойтись никак! Пейте воду, она наполняет нас здоровьем.

Больше советов о здоровом питании читайте на странице Светланы Фус facebook.com/svetlanafus

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