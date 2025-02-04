Почему возникает меланома глаза: врач-офтальмолог назвал основные симптомы и причины

Выпадение поля зрения, краснота, ощущение давления в глазу, периодическое появление пелены перед глазом могут свидетельствовать о различных офтальмологических заболеваниях, в том числе и о меланоме.

Почему возникает меланома глаза и какое значение в этом процессе играет регулярная профилактика, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Рак глаза, то есть меланома – это редкое, но серьезное офтальмологическое заболевание, которое может развиваться в:

радужке, формирующей цвет глаза;

цилиарном теле, благодаря которому мы все равно хорошо видим на близких и дальних расстояниях;

сосудистой оболочке, питающей сетчатку;

конъюнктиве, обеспечивающей движение глаза;

веке.

Тяжелее всего диагностировать новообразование в цилиарном теле, так как оно находится глубоко в задней части глаза между склерой и сетчаткой, имеет много мелких сосудов. Нередко опухоль прорастает сквозь склеру, только тогда становясь видимой для офтальмолога. Выявить ее раньше практически невозможно.

Какие симптомы свидетельствуют о развитии меланомы?

покраснение глаза и ощущение давления;

изменение цвета радужки;

появление родинки на конъюнктиве;

ухудшение зрения, когда человеку сложно "переключаться" с дальних расстояний на близкие и наоборот;

частые внешние кровоизлияния, которые видны визуально;

периодическое возникновение вспышек, мигания, "мушек" ;

; пелена перед глазами, которая впоследствии исчезает (кровоизлияние внутрь глаза, которое визуально невозможно увидеть);

искривление линий, двоение изображений;

выпадение поля зрения;

сильная, навязчивая боль.

Среди причин, провоцирующих развитие меланомы глаза, выделяют наследственность, мутации в определенных генах, влияние ультрафиолета. В некоторых случаях установить точную причину невозможно.

Лечение зависит от типа опухоли, ее размера, поведения (растет или не меняется), расположения и общего состояния здоровья пациента. К примеру, опухоли до 5 мм удаляют лазерным лучом. Опухоли от 5 до 10 мм лечат с помощью бета-аппликаторов – это специальная пластина, которую пришивают к глазу, покрывая ею новообразование. Бета-лучи постепенно облучают опухоль, разрушая ее. В случае метастазирования, когда аномальные клетки выходят за пределы внутренних структур глаза, глаз удаляют. Но есть и другие методы лечения – химиотерапия, криотерапия, иммунотерапия и т.д.

Меланома, как правило, развивается достаточно медленно. Если человек каждый год посещает офтальмолога, на очередном осмотре (при обследовании глазного дна) он заметит появление новообразования и предложит некоторое время за ним понаблюдать. То есть человек будет обследоваться несколько чаще, чем раньше. Тактика наблюдения помогает вовремя заметить малейшие изменения и начать лечение.

Если пациент посещает офтальмолога редко, часто меняет врачей или не сохраняет результаты предварительных обследований, очень трудно понять, является ли конкретное образование новым. Глаз – маленький, но сложно построенный орган зрения.

Описанные выше симптомы, как покраснение глаза, ощущение давления, периодическое появление вспышек, "мушек" или пелены не обязательно свидетельствуют о развитии меланомы. Перед постановкой диагноза врач должен проделать ряд обследований, в частности расширить зрачки и посмотреть глазное дно, чтобы понять, с чем эти симптомы связаны на самом деле. Поэтому я не советую "консультироваться" с Google, а при появлении симптомов или дискомфортных ощущений, которых раньше не было, сразу обращаться к офтальмологу.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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