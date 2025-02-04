Почему возникает меланома глаза: врач-офтальмолог назвал основные симптомы и причины

Выпадение поля зрения, краснота, ощущение давления в глазу, периодическое появление пелены перед глазом могут свидетельствовать о различных офтальмологических заболеваниях, в том числе и о меланоме.
Почему возникает меланома глаза и какое значение в этом процессе играет регулярная профилактика, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.
Рак глаза, то есть меланома – это редкое, но серьезное офтальмологическое заболевание, которое может развиваться в:
- радужке, формирующей цвет глаза;
- цилиарном теле, благодаря которому мы все равно хорошо видим на близких и дальних расстояниях;
- сосудистой оболочке, питающей сетчатку;
- конъюнктиве, обеспечивающей движение глаза;
- веке.
Тяжелее всего диагностировать новообразование в цилиарном теле, так как оно находится глубоко в задней части глаза между склерой и сетчаткой, имеет много мелких сосудов. Нередко опухоль прорастает сквозь склеру, только тогда становясь видимой для офтальмолога. Выявить ее раньше практически невозможно.
Какие симптомы свидетельствуют о развитии меланомы?
- покраснение глаза и ощущение давления;
- изменение цвета радужки;
- появление родинки на конъюнктиве;
- ухудшение зрения, когда человеку сложно "переключаться" с дальних расстояний на близкие и наоборот;
- частые внешние кровоизлияния, которые видны визуально;
- периодическое возникновение вспышек, мигания, "мушек" ;
- пелена перед глазами, которая впоследствии исчезает (кровоизлияние внутрь глаза, которое визуально невозможно увидеть);
- искривление линий, двоение изображений;
- выпадение поля зрения;
- сильная, навязчивая боль.
Среди причин, провоцирующих развитие меланомы глаза, выделяют наследственность, мутации в определенных генах, влияние ультрафиолета. В некоторых случаях установить точную причину невозможно.
Лечение зависит от типа опухоли, ее размера, поведения (растет или не меняется), расположения и общего состояния здоровья пациента. К примеру, опухоли до 5 мм удаляют лазерным лучом. Опухоли от 5 до 10 мм лечат с помощью бета-аппликаторов – это специальная пластина, которую пришивают к глазу, покрывая ею новообразование. Бета-лучи постепенно облучают опухоль, разрушая ее. В случае метастазирования, когда аномальные клетки выходят за пределы внутренних структур глаза, глаз удаляют. Но есть и другие методы лечения – химиотерапия, криотерапия, иммунотерапия и т.д.
Меланома, как правило, развивается достаточно медленно. Если человек каждый год посещает офтальмолога, на очередном осмотре (при обследовании глазного дна) он заметит появление новообразования и предложит некоторое время за ним понаблюдать. То есть человек будет обследоваться несколько чаще, чем раньше. Тактика наблюдения помогает вовремя заметить малейшие изменения и начать лечение.
Если пациент посещает офтальмолога редко, часто меняет врачей или не сохраняет результаты предварительных обследований, очень трудно понять, является ли конкретное образование новым. Глаз – маленький, но сложно построенный орган зрения.
Описанные выше симптомы, как покраснение глаза, ощущение давления, периодическое появление вспышек, "мушек" или пелены не обязательно свидетельствуют о развитии меланомы. Перед постановкой диагноза врач должен проделать ряд обследований, в частности расширить зрачки и посмотреть глазное дно, чтобы понять, с чем эти симптомы связаны на самом деле. Поэтому я не советую "консультироваться" с Google, а при появлении симптомов или дискомфортных ощущений, которых раньше не было, сразу обращаться к офтальмологу.
Берегите себя и свое зрение!
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