Почему вы просыпаетесь с головной болью и что с этим делать

Почему вы просыпаетесь с головной болью

Если вы регулярно просыпаетесь с головной болью, стоит обратить внимание на свой сон, об этом рассказало издание Cleveland Clinic. Хронические головные боли, особенно те, которые возникают сразу после пробуждения, могут сигнализировать о нарушении сна, сообщает Нэнси Фолдвари-Шефер, врач и директор Центра расстройств сна.

Головная боль по утрам бывает разная, поэтому важно понимать ее тип:

Мигрень — боль, пульсирующая в одной точке головы, часто сопровождается тошнотой и головокружением.

Напряженная головная боль — ощущение сжатия всего черепа, боль может быть от слабой до сильной.

Кластерная головная боль — острая боль с одной стороны головы, которая исчезает и возвращается снова, длится от 15 мин до 4 часов.

Гипническая головная боль — редкая, но возникает именно ночью и может повторяться несколько раз за ночь.

Понимание типа боли — первый шаг к выяснению причины.

Причины утренней головной боли

Бессонница и проблемы со сном. Недостаток сна повышает вероятность напряженной головной боли, а хронические боли затрудняют засыпание. Так возникает замкнутый круг. Даже хорошо выспавшиеся люди могут просыпаться с мигренями или кластерными болями.

Сонное апноэ. При апноэ люди во сне периодически перестают дышать. Среди симптомов наблюдается храп и утренняя головная боль, которая обычно проходит в течение 4 часов. Лечение апноэ часто устраняет головную боль.

Синдром «взрывающейся головы» Необычное расстройство, когда во время перехода от сна к пробуждению человек слышит мысленный взрыв или резкий звук. Боль обычно слабая или отсутствует, но иногда возникает короткая резкая боль.

Чрезмерный сон. Не только недосыпание, но и превышение обычного времени сна может нарушить циркадные ритмы, вызвать усталость и головную боль .

Скрежет зубов (бруксизм) Неконтролируемое сжатие челюсти и скрежет зубов во сне создают напряжение в мышцах лица и головы, а это провоцирует головную боль или мигрень.

Алкоголь. Даже один коктейль может вызвать утреннюю головную боль из-за обезвоживания и влияния спирта на сосуды головного мозга.

Как облегчить утреннюю головную боль

Придерживайтесь регулярного графика сна, ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время.

Ведите дневник мигрени, фиксируйте время, продолжительность и возможные триггеры.

Ограничьте потребление алкоголя, особенно по вечерам.

Пейте достаточное количество воды и придерживайтесь сбалансированного питания.

Когда обратиться к врачу

Если головная боль продолжается, не проходит после изменений образа жизни или появляется 3 и больше раз в неделю, обязательно обратитесь к врачу. Возможно, причина — бессонница, апноэ или бруксизм, поэтому нужно специализированное лечение.

Утренняя головная боль — не всегда безобидный симптом. Слушайте свое тело, отслеживайте симптомы и не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью.