Почему выпирает живот и болит поясница: как избавиться от проблемы, рассказал фитнес-тренер

Встретившись с неприятной проблемой выпирания живота и боли в пояснице, многие предпочитают тренировки мышц пресса и поясницы. Тем не менее фитнес-тренер отмечает, что нужно сконцентрироваться на положении таза, чтобы избежать подобных проблем.

Многие, когда сталкиваются с такими проблемами, начинают тренировать мышцы пресса и поясницы. Однако они часто не принимают во внимание один важный аспект: если испытываете боль в пояснице, дополнительная нагрузка только ухудшит общее состояние. Как решить эту проблему, рассказывает фитнес-тренер Сергей Андреевич.

В чем может быть проблема

Обычно таз, отведенный назад, перегружает мышцы поясницы и приводит к выпиранию живота. Однако правильное положение таза, подкрученное под ребра, позволяет распределить нагрузку более сбалансированно, стабилизировать поясницу и снять нагрузку со спины.

Как избавиться

Для достижения правильного положения таза специалист рекомендует выполнять такое упражнение.

Став спиной к стене, соедините лопатки, прижмитесь затылком и подкрутите таз. Таким образом поясница стабилизируется, мышцы пресса напрягаются, и это снимает нагрузку с вашей спины.

Хотя этот процесс требует постоянного контроля правильного положения таза, со временем он станет автоматическим.

В общем, правильное положение таза позволяет наслаждаться тренировками и сохраняет здоровье позвоночника и является ключом к избавлению от выпирающего живота и поясничной боли.

Читайте также: