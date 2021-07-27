Почему здоровый сон важен для веса

Существует связь между тем, сколько человек спит и какой у него вес.

Чтобы сохранять здоровье, продуктивно работать и хорошо себя чувствовать, полезно знать, сколько времени достаточно, чтобы организм отдыхал во время сна. Ведь физическая усталость — не единственная проблема, связанная с нехваткой сна. Это может привести к отсутствию аппетита, затруднению мышления и снижению концентрации внимания.

Имейте в виду, что существует связь между тем, сколько человек спит и какой у него вес. У многих недостаток сна существенно влияет на набор лишнего веса, даже при условии относительно нормального питания. Поэтому сон может быть хорошим врачом и помощником в нормализации веса.

То, сколько сна необходимо организму, зависит от возраста. Наш сон должен длиться в среднем не менее 7 ч. Почему это важно?

Во-первых, недостаток сна вносит разлад в работу гормонов: грелина (гормон голода) и лептина (гормон насыщения) — оба контролируют аппетит, а также гормона сна (мелатонина).

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Когда человек спит, в организме вырабатывается гормон лептин. Он подавляет образование гормона голода грелина. Чем меньше человек спит, тем выше концентрация грелина — и тем острее чувство голода, больше аппетит, чем у тех, кто достаточно отдыхает каждую ночь. В случае низкого содержания в крови гормона сна мелатонина также увеличиваются риски вступления лишнего веса.

Во-вторых, в случае недосыпания человек чувствует себя вялым и уставшим, он не активен, поэтому снижается количество "сожженных калорий". Если это происходит регулярно — замедленный обмен веществ не заставит себя долго ждать.

Есть еще одно объяснение влияния сна на аппетит, который сейчас активно изучается. В случае недосыпания в организме повышается уровень эндогенных каннабиноидов — соединений, производимых в нашем организме и по структуре близки к наркотическим компонентов марихуаны. Уже доказано, что концентрация некоторых из них в случае недосыпания растет на треть. Если высокая их концентрация — человек начинает хотеть что-нибудь съесть.

Существуют "побочные риски" короткого ночного сна для лишнего веса. Человек, который меньше спит, имеет больше времени и возможностей, чтобы поесть. Поэтому худеть нужно не сидя, а лежа и во сне. От качества сна будет зависеть не только вес, но и эффективность энергозатрат в течение дня.

Сон менее 7 часов увеличивает риск не только ожирение, но и диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца. Недостаток сна негативно влияет на когнитивные (познавательные), функции мозга, увеличивает вероятность ошибок на работе.

Будьте здоровы и сильны. Добрых снов и хорошего настроения каждое утро!

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