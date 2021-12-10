Почему женщины летят лечиться в Израиль?

Внимание! Не занимайтесь самолечением. О методах диагностики, чек-ап программах и современной терапии вы можете узнать у профильных медицинских работников.

В мире есть всего несколько стран с четкой медицинской «специализацией», привлекающие широкую аудиторию медицинских туристов. Израиль стоит на первом месте в списке таких стран. И дело не только в репутации или маркетинге коммерческих организаций, расположенных на территории государства. В чем же тогда причина популярности Израиля?

Клиники

Во-первых, в клиниках. Это организации, которые практикуют новейшие методики лечения, в том числе в области онкологических заболеваний. Инновации означают не только более высокий процент ремиссий и растущие шансы на выздоровление, независимо от типа недуга.

Речь об активной интеграции новых методик лечения и подходах, благодаря которым удается добиться важных результатов – определять заболевания на ранних стадиях, предлагать лечение без операций в тех случаях, в которых раньше приходилось «резать», а также объективно повышать эффективность терапии.

Конечно, инновации напрямую затрагивают оснащение клиник и область применения медикаментозных препаратов – клиники в Израиле в числе первых начинают использовать революционные технологии и препараты, не имеющие аналогов в других странах. Такие технологии и подходы начинают появляться и сертифицироваться за рубежом только спустя 2-5 лет.

Одна из клиник в Израиле, которая занимается лечением онкологии и рака груди в частности, а также работает с пациентами из-за границы - https://assuta-clinic.org.il/.

Врачи

Во-вторых, это врачи. Даже самая передовая в технологическом отношении клиника не может лечить с максимальной эффективностью без квалифицированного персонала. Более того, зачастую именно от опыта врача удается правильно определить болезнь, назначить, а при необходимости и корректировать терапию.

Израиль имеет документальные подтверждения квалификации своих врачей – он занимает первое место по числу опубликованных научных работ, включая труды в новых направлениях диагностики, терапии и реабилитации. Именно сюда едут не только лечиться, но и учиться медицинскому ремеслу.

Как итог – клиники Израиля, если мы говорим о лучших представителях индустрии, демонстрируют максимальные показатели выживаемости (2 место в мире) и ремиссий в случае онкологических заболеваний, которые часто лечатся без необходимости операций.

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