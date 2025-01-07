Подагрический приступ: ревматолог объяснил, почему в организме накапливается мочевая кислота

Наследственность повышает развитие подагры более чем на 65%. Без своевременного лечения это приводит к возникновению осложнений, среди которых – разрушение прилегающей к суставам кости, хряща сустава, воспаление связок, образование камней в почках и т.д.

Почему возникает подагра, как понять, что произошел подагрический приступ, и почему важно как можно скорее обратиться к врачу, рассказал ревматолог "Клиники Медиком" Анна Вадимовна Приткова.

Симптомы подагры

Подагра развивается, когда в крови избыток мочевой кислоты. Мочевая кислота появляется после распада пуринов. Пурины – это природные вещества, содержащиеся в пище и нашем организме. Представьте их как маленькие строительные блоки, входящие в состав ДНК и других важнейших веществ. Когда мы едим продукты с пуринами (все продукты, содержащие белок), наш организм превращает их в мочевую кислоту.

В этот список входит:

красное мясо – говядина, свинина, телятина, ягнятина;

субпродукты – печень, почки, сердце, легкие;

рыба – тунец, скумбрия, анчоусы, форель, сардины;

моллюски – мидии, устрицы, креветки, гребешки;

бобовые – фасоль, чечевица, нут, горох;

грибы – особенно сушеные или дикорастущие;

алкоголь, в частности пиво, содержащее не только пурины, но и компоненты, замедляющие выведение мочевой кислоты;

красное вино (в меньшей степени).

другие продукты – соусы на основе мясного бульона;

некоторые овощи: шпинат, цветная капуста, спаржа.

Если есть много продуктов с высоким содержанием пуринов, избыток мочевой кислоты накапливается в организме в виде солей, которые оседают в суставах, почках, сосудах и под кожей.

Признаки подагрического приступа

Подагрический приступ – это проявление уже активно развивающейся подагры. Однако люди не всегда придают ему значение, потому что боль может пройти через 2-3 дня. К ревматологу, как правило, пациенты обращаются, когда сустав болит неделю и дольше.

Как понять, что это подагрическое приступ?

В нетравмированном суставе внезапно возникает сильная, острая боль, чаще ночью или под утро. Чаще всего подагра поражает сустав большого пальца на ноге. Реже – коленный и голеностопный или суставы пальцев рук или локтей с возникновением бурситов.

Предположим, ночью человек просыпается от боли, принимает обезболивающие и засыпает. Но через несколько часов боль возвращается с той же интенсивностью. Становится больно ходить или работать пораженной рукой, поскольку сустав отекает, а кожа вокруг него краснеет. Также повышается местная температура – кожа над суставом горячая на ощупь.

Спровоцировать приступ могут стресс, обезвоживание, продукты с высоким содержанием пуринов, алкоголь, прием некоторых лекарственных препаратов, например диуретиков, могут спровоцировать приступ.

Итак, основными признаками подагрического приступа является спонтанная боль, которая длится от нескольких дней до нескольких недель, отечность сустава, покраснение кожи. Первое подагрическое нападение люди почти всегда "списывают" на ушиб ноги, физическое переутомление и т.д. Но подагра обязательно впоследствии снова проявится. Последующие подагрические приступы продолжаются дольше, а боль тяжелее обезболивается.

Лечение и профилактика

Профилактика подагры проста – не злоупотребляйте рыбой, пивом или другими продуктами или напитками, где содержатся пурины. Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. Особенно, если вы болеете сахарным диабетом, почечной или сердечной недостаточностью, гипертонией, метаболическим синдромом, псориазом. Эти заболевания могут повышать риск возникновения подагры и ускоряют ее прогрессирование.

Также важное значение имеет наследственность. Если родственники первой степени (мать, отец, дядя, брат) имеют подагру, риск ее развития у других членов семьи возрастает более чем на 65%.

Приступ подагры – это повод без промедления обратиться к ревматологу, чтобы начать лечение, предусматривающее диету, медикаментозное снижение уровня мочевой кислоты, соблюдение питьевого режима. План лечения определяется индивидуально, но чем скорее вы обратитесь к врачу, тем скорее удастся остановить воспалительный процесс, избежав осложнений. Среди возможных – потеря подвижности сустава, разрушение костей, образование камней в почках, сердечно-сосудистые состояния (инфаркт, инсульт), метаболический синдром, хронизация болезни.

Подагра – это болезнь, которую можно взять под контроль, забыв о боли, но крайне важно лечиться и следить за своим самочувствием.

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