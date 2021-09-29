Поддерживают иммунитет и улучшают пищеварение: диетолог рассказал о пользе квашеных овощей

Осенью и зимой нам помогают защититься от простуды и поддержать иммунитет квашеные овощи.

Многие согласятся, что наши бабушки и мамы знали, что делать, чтобы не заболеть простудой. Поэтому заготавливали квашеные продукты, кладя в бочки не только огурцы или капусту, но и всевозможные другие овощи и фрукты.

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Мы знаем, что квашение — это натуральный источник пробиотиков. Поэтому квашеные продукты называют пробиотической пищей, которая эффективно защищает от возбудителей простуды и укрепляет иммунитет. Квашеные продукты — одни из лучших натуральных энтеросорбентов, то есть они могут помочь вашему организму избавиться от токсинов. Достаточное количество пищевых волокон в овощах дают сытость.

Молочная кислота, образующаяся при квашении, снижает уровень рН, благодаря чему улучшается процесс переваривания пищи, повышается усвоение питательных веществ организмом.

Квашеные продукты не нужно путать с маринованными, которые готовят с добавлением уксуса и пастеризуются, поэтому менее полезны. Но надо помнить, что соленые продукты содержат много соли, поэтому употреблять их в большом количестве не рекомендуется. Они должны быть частью (примерно третью) от дневного количества овощей. Это ориентировочно половина стакана (60-120 г) квашеных овощей 1 раз в день. Ешьте их в первой половине дня и на обед.

В холодное время регулярно добавляйте квашеные овощи в свой рацион.

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