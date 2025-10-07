Подходит ли вам подушка, на которой вы спите: остеопат предложил простой тест

© Credits

Матрасы, одеяла и подушки - три предмета первой необходимости для спальни, которые мы покупаем один раз и надеемся, что нам не придется покупать снова в течение нескольких лет. К сожалению, как оказывается, нам, возможно, придется обновлять подушки чаще, чем мы думаем.

Чтобы лучше спать, чувствовать себя комфортнее в постели и уменьшить риск дискомфорта в шее и спине, обновляйте подушку, как только ваша текущая начинает терять поддержку. Даже лучшие подушки служат не дольше нескольких лет.

Как понять, что подушку пора заменить, рассказывает Woman&Home.

Подушка нужна для поддержки вашей шеи, так же как матрас помогает поддерживать ваш позвоночник. Если эта подушка потеряла свою поддержку, она вам мало поможет, говорит остеопат Надя Алибхай, которая имеет 20-летний опыт работы.

Но как понять, что ваша подушка потеряла поддержку, если она все еще удобна?

Надя разработала тест на подушку, чтобы помочь людям понять, когда нужно заменить подушку. Этот тест специально предназначен для тех, кто спит на боку и спине. Когда вы спите на боку, вы хотите заполнить промежуток между ухом и плечом. Когда вы спите на спине, в области шеи есть небольшой изгиб, который нужно заполнить, рассказывает она.

Тест заключается в том, чтобы проверить, обеспечивает ли подушка вам такую поддержку, когда вы спите на боку и спине.

Вот как провести тест с подушкой:

Возьмите подушку, на которой вы спите каждую ночь.

Сложите ее пополам, переложив одну сторону сверху, чтобы она встретилась с другой.

Если она остается плоской, пришло время для новой подушки. Эта подушка более или менее потеряла свою поддержку, говорит Надя.

Если она подпрыгивает, ее еще можно использовать, объясняет она.

Для тех, кто спит на боку или спине, подушка, которая остается плоской после теста, абсолютно ничего не делает, говорит остеопат. Единственные люди, которым может быть полезна плоская подушка, — это те, кто спит на животе.

Сон на животе не очень хорошо влияет на поясницу и шею. Для тех, кто спит на животе, тонкая подушка или даже отсутствие подушки является хорошим вариантом, говорит Надя.

Наша поясница от природы имеет мягкий изгиб. Если вы будете спать на животе, это означает, что «прогиб» в изгибе не ощущается очень поддерживаемым, поэтому ортопед советует взять эту подушку из-под шеи и опустить ее под живот. Это поддержит вашу поясницу, говорит она.

Что касается шеи, если кто-то спит на животе и скручивает шею, он сжимает один бок. Часто, когда люди просыпаются со словами: «У меня болит шея, и я не могу двигаться», это обычно случается, когда они спали на животе, говорит она.

