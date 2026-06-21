Поход вместо терапии / © Associated Press

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В мире, где мы постоянно находимся в сети, отвечаем на сообщения даже во время отдыха и редко остаемся наедине со своими мыслями, забота о психическом здоровье становится необходимостью, об этом рассказало издание Real Simple.

По словам клинического психолога Лизы Санчес, психические расстройства в той или иной степени затрагивают примерно каждого пятого взрослого, а среди подростков этот показатель ещё выше и продолжает расти. В то же время многие люди не обращаются за помощью, хотя ежедневно сталкиваются со стрессом, одиночеством, нарушениями сна и эмоциональным истощением.

На этом фоне хайкинг — пешие прогулки по природным маршрутам — всё чаще называют одним из самых эффективных и доступных способов поддержания психического здоровья. И дело здесь не только в движении.

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Хайкинг даёт лучший результат, чем обычная тренировка

Многие люди замечают удивительный эффект: после прогулки на природе проблемы, которые ещё час назад казались непреодолимыми, вдруг теряют свою значимость.

Секрет заключается в одновременном сочетании нескольких факторов. Во время ходьбы мы двигаемся, активно дышим, ускоряем сердцебиение, а организм начинает вырабатывать так называемые гормоны хорошего настроения.

Психиатр Брэд Зеринг объясняет, что физическая активность повышает уровень серотонина, дофамина и норадреналина — нейромедиаторов, которые напрямую влияют на наше эмоциональное состояние. Кроме того, во время нагрузки выделяются эндорфины, которые помогают испытывать удовольствие и облегчение.

Однако есть ещё один важный бонус. Регулярная физическая активность улучшает качество сна, а хороший сон, как давно известно, тесно связан с эмоциональной стабильностью и стрессоустойчивостью.

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Естественный эффект

Именно здесь хайкинг начинает отличаться от тренировок в зале. Пребывание на природе улучшает настроение, снижает уровень стресса и усиливает ощущение счастья. Когда человек оказывается среди деревьев, зелени, птичьего пения и звуков природы, мозг начинает работать по-другому. Мы задействуем все органы чувств: видим пейзажи, чувствуем запах травы и леса, слышим ветер и пение птиц, ощущаем солнце на коже. Всё это естественным образом погружает нас в момент «здесь и сейчас».

Именно поэтому во время похода становится сложнее прокручивать в голове старые воспоминания или беспокоиться о будущем. Внимание переключается на путь, дыхание, движение и окружающий мир. Фактически хайкинг сочетает физическую активность с практикой осознанности и делает это совершенно естественно.

После прогулки проблемы кажутся не такими уж большими

Многие люди отмечают ещё один эффект — ощущение перспективы. Когда вы стоите посреди леса, у реки или на вершине холма, повседневные заботы перестают быть центром Вселенной. Природа напоминает, что мир существует за пределами дедлайнов, социальных сетей и бесконечного информационного шума.

Кроме того, каждый пройденный маршрут дарит ощущение достижения. Даже небольшая прогулка становится доказательством того, что вы нашли время для себя, позаботились о собственном здоровье и достигли поставленной цели.

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Как начать, если поблизости нет гор

Хорошая новость заключается в том, что для пользы не нужны ни Карпаты, ни сложные туристические маршруты. Стоит начинать с малого: это может быть местный парк, сквер, тихий район с деревьями или городская зеленая зона. Большинство психологических преимуществ хайкинга можно получить даже во время регулярных прогулок недалеко от дома.

Ставьте перед собой небольшие цели. Не стоит сразу планировать многочасовые походы. Гораздо эффективнее начать с коротких маршрутов и постепенно увеличивать нагрузку.

Выбирайте то, что доставляет удовольствие. Если пешие походы вам не по душе, это не проблема. Подобный эффект могут давать велосипедные прогулки, плавание, садоводство, фрисби или любая другая активность на свежем воздухе.

Меньше гаджетов. Стоит хотя бы на время прогулки отложить наушники и телефон. Именно отсутствие постоянных уведомлений помогает полностью погрузиться в момент и получить максимальный психологический эффект.

Выбирайте удобство. Новая полезная привычка должна легко вписываться в жизнь. Если для прогулки нужно ехать полчаса через весь город, шансов на регулярность значительно меньше. Лучше найти природу рядом с собой.

Постепенно увеличивайте нагрузку. Не стоит сразу испытывать себя сложными маршрутами. Главное — регулярность. Интенсивность можно повышать постепенно, когда организм адаптируется.

Приглашайте друзей. Прогулки в компании не только приятнее, но и помогают гораздо дольше придерживаться новой привычки.

В то время, когда забота о психическом здоровье стала столь же важной, как и забота о физическом, хайкинг предлагает удивительно простое решение. Он сочетает в себе движение, природу, осознанность и живое общение — всё то, чего так часто не хватает современному человеку. И что самое приятное, чтобы почувствовать этот эффект, вовсе не обязательно отправляться в горы. Иногда достаточно просто выйти из дома, найти ближайший парк и позволить себе побыть наедине с природой хотя бы полчаса.

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