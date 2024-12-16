Похудение, снижение холестерина и многое другое: чем полезен для здоровья чай "Эрл Грей"

Среди всех чаев и чайных смесей "Эрл Грей" (Earl Grey), возможно, самый популярный и востребованный. Эта цитрусовая смесь, приготовленная из черного чая и бергамота, имеет более сильный вкусовой профиль, чем другие виды, и полна преимуществ.

Чай "Эрл Грей" приносит пользу вашему здоровью, повышая иммунитет, снижая уровень холестерина и многое другое.

Woman`s World выяснили, как этот чай может улучшить ваше самочувствие и сколько его нужно пить.

Что делает чай "Эрл Грей" особенным

"Эрл Грей" начинается с черного чая, но особенный вкус он получает благодаря добавлению масла из кожуры бергамота, цитрусового фрукта, который в основном растет в Италии и Франции, объясняет Крис Мор, дипломированный диетолог. Иногда этот чай смешивают с кожурой других цитрусовых или цветочными нотами, чтобы изменить его вкус.

Масло бергамота в чашке чая "Эрл Грей" славится своей способностью снижать уровень холестерина. Бергамот содержит уникальные полифенолы (такие как мелитидин и брутиеридин), имитируют статиноподобные эффекты, ингибируя фермент HMG-CoA-редуктазу, который участвует в синтезе холестерина, утверждает Кэти Сэнгер, магистр наук, сертифицированный диетолог-нутрициолог. Это означает, что он действует как рецептурные препараты, блокируя выработку холестерина. Этот механизм может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы за счет снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и улучшения липидного профиля.

Сэнгер отмечает, что эти эффекты снижения холестерина обычно не связаны с другими напитками. Хотя антиоксиданты и противовоспалительные свойства обычно полезны для здоровья сердца, бергамот в "Эрл Грей" делает его особенно полезным.

Основные преимущества чая "Эрл Грей"

Помимо бергамота, смеси "Эрл Грей" содержат антиоксиданты и полезные соединения, которые приносят пользу вашему здоровью. От повышения уровня энергии до помощи в потере веса — в этом напитке есть все. Вот в чем он прекрасен:

Он повышает энергию. Поскольку это черный чай, "Эрл Грей" содержит умеренное количество кофеина, который, по словам Сэнгер, обеспечивает естественный подъем энергии. Это может улучшить концентрацию и уменьшить усталость без нервозности, связанной с напитками с высоким содержанием кофеина, такими как кофе.

Поскольку это черный чай, "Эрл Грей" содержит умеренное количество кофеина, который, по словам Сэнгер, обеспечивает естественный подъем энергии. Это может улучшить концентрацию и уменьшить усталость без нервозности, связанной с напитками с высоким содержанием кофеина, такими как кофе. Он может ускорить потерю веса. Чай "Эрл Грей" может помочь с потерей веса, но не напрямую, объясняет Кэтрин Джервасио, зарегистрированный диетолог и консультант по диетологии. Кофеин в черном чае может ускорить обмен веществ и сжигание жира, в то время как полифенолы бергамота могут помочь регулировать уровень холестерина и усвоение жира, говорит она. Однако это не совсем эффективное решение. Джервасио предлагает пить "Эрл Грей" в дополнение к физическим упражнениям и соблюдению здоровой диеты, что будет лучшим способом добиться значительной потери веса. Мор добавляет, что "Эрл Грей" — это напиток без калорий, которым можно заменить высококалорийными напитками в плане снижения веса.

Чай "Эрл Грей" может помочь с потерей веса, но не напрямую, объясняет Кэтрин Джервасио, зарегистрированный диетолог и консультант по диетологии. Кофеин в черном чае может ускорить обмен веществ и сжигание жира, в то время как полифенолы бергамота могут помочь регулировать уровень холестерина и усвоение жира, говорит она. Однако это не совсем эффективное решение. Джервасио предлагает пить "Эрл Грей" в дополнение к физическим упражнениям и соблюдению здоровой диеты, что будет лучшим способом добиться значительной потери веса. Мор добавляет, что "Эрл Грей" — это напиток без калорий, которым можно заменить высококалорийными напитками в плане снижения веса. Он способствует пищеварению. Подобно травяным чаям, "Эрл Грей" отлично подходит для здоровья пищеварительной системы. Полифенолы в чае действуют как пребиотики, которые поддерживают рост полезных кишечных бактерий, говорит Сэнгер. Она добавляет, что мягкие спазмолитические свойства бергамота могут смягчить дискомфорт в пищеварительном тракте, такой как вздутие живота или спазмы, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет мягкую поддержку пищеварению.

Подобно травяным чаям, "Эрл Грей" отлично подходит для здоровья пищеварительной системы. Полифенолы в чае действуют как пребиотики, которые поддерживают рост полезных кишечных бактерий, говорит Сэнгер. Она добавляет, что мягкие спазмолитические свойства бергамота могут смягчить дискомфорт в пищеварительном тракте, такой как вздутие живота или спазмы, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет мягкую поддержку пищеварению. Он полезен для сердца. Как и другие виды чая, "Эрл Грей" содержит антиоксиданты, которые могут снижать окислительный стресс и воспаление, что, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Бергамот в "Эрл Грей" также помогает в этом, поскольку он снижает уровень плохого холестерина. Черный чай также полезен для здоровья сердца, снижая артериальное давление. Исследование показало, что употребление трех чашек черного чая ежедневно в течение шести месяцев помогло 95 людям значительно снизить артериальное давление по сравнению с теми, кто пил плацебо.

Сколько "Эрл Грей" следует пить

Если вы поклонник "Эрл Грей", вам повезло. Мор предлагает выпивать от двух до четырех чашек в день, чтобы насладиться его полезными свойствами, не получая слишком много кофеина.

Джервасио добавляет, что вам следует пить чай "Эрл Грей" со сбалансированной диетой для максимального количества полезных для здоровья свойств. Если вы не хотите пить черный напиток, не добавляйте сахар, а используйте немного обезжиренного молока или меда.

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