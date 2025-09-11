Полезна ли курица гриль: что говорят диетологи

Курица-гриль / © Credits

Реклама

Нельзя отрицать привлекательность курицы гриль на ужин. Вы можете купить идеально приправленную — и приготовленную — курицу к своему столу, лишь быстро зайдя в местный продуктовый магазин. Но можно ли считать такой ужин здоровым?

Ответ на этот вопрос вместе с экспертами искал GoodHousekeeping.

Что такое курица гриль

Курица гриль удобна, универсальна, доступна и богата белком, говорит Каролин Саверес, диетолог. Курица гриль — это курица, которую очищают, обрезают и часто приправляют или маринуют сухими заправками, рассолами или инъекционными ароматизаторами, говорит Саверес. Курицу запекают примерно 1,5-2 часа при умеренной температуре. Результатом обычно является хрустящая кожура, сочное мясо и насыщенный вкус без необходимости в добавлении большого количества жира.

Реклама

Полезна ли курица гриль

Курица гриль может быть питательным и практичным выбором, говорит Саманта Кассетти, диетолог. Это источник постного белка, который помогает вам оставаться сытым и удовлетворять потребности в белке для поддержания мышц и общего здоровья.

Кроме того, это удобно. Поскольку курица гриль предварительно приготовлена, это огромная экономия времени. Когда вы едите ее (или покупаете что-то по дороге домой), это побуждает вас поесть дома, а не покупать менее питательный вариант готовой еды, говорит Кассетти.

Однако это не идеально. Большинство куриц гриль, купленных в магазине, приправлены и содержат соль, ароматизаторы и добавки, что приводит к высокому содержанию натрия, говорит Соверес. Некоторые варианты содержат такие добавки, как глутамат натрия, сахара и/или фосфаты, что может вызвать беспокойство у людей с проблемами почек и пищевой чувствительностью.

Кроме того, хрустящая кожура вкусная, но, как и вся куриная кожура, она содержит много насыщенных жиров, поэтому ее лучше употреблять в умеренных количествах, добавляет Кассетти.

Реклама

Как сделать курицу гриль частью здорового питания

Во-первых, Саверес рекомендует выбирать обычную или слегка приправленную курицу гриль, когда это возможно. Затем удалите большую часть кожи, чтобы уменьшить количество насыщенных жиров и калорий.

Используйте курицу как белковую основу вашего блюда, говорит Кассетти. Половину тарелки заполните разноцветными продуктами, четверть — цельным крахмалистым продуктом (например, жареным картофелем или киноа) и добавьте полезные жиры. Она говорит, что курица гриль, приготовленная на гриле, особенно хорошо подходит для добавления в салаты, добавления в зерновые тарелки, добавления в овощные супы, использования в бутербродах или как основа для тако, поскольку ее легко измельчить или нарезать.

Итог

Да, курица гриль удобна и вкусна. Она также богата питательными веществами, такими как белок и железо, и может облегчить питание дома. Вам не нужно готовить все с нуля, чтобы быть здоровым. Курица гриль может быть частью питательного, сбалансированного питания, особенно если вы подаете ее с овощами, цельным крахмалом и полезными жирами.