Полезны ли семена подсолнуха и сколько их можно съедать в день: ответила Анита Луценко

Звездный тренер и соавтор книг о еде на своей странице в Instagram рассказала важную информацию для любителей пощелкать семечки.

Семена подсолнуха, кроме того что их приятно щелкать, еще и богаты клетчаткой, фосфором, калием, селеном, цинком, магнием, витаминами группы В, Е, D. Ну, как и все семена, очень полезны.

Но есть небольшое но: 100 г семян подсолнуха = 600 Ккал, в которых 52 г жира (это почти суточная доза жира для женщины, вес которой 60 кг), остальные уйдут в запасы на бока или бедра. Поэтому, скорее всего, через неделю или две после начала традиции щелкать семена вы начнете задаваться вопросом: "чего это я, как птичка, щелкаю семечки, а вес идет стремительно вверх".

Кроме того, на переднем зубе у любителей семян появляется ямка, которая прямо "палит" вас перед коллегами, знакомыми и друзьями. Срочно к стоматологу – заклеить эту выемку и забыть о щелкании семечек.

Однако заведите новую традицию – добавлять ложечку очищенных семян подсолнуха, льна, тыквенных семян, кунжута, чиа в салат, кашу, овощные блюда и прочее. Это полезно и вкусно!

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