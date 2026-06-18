Полезные флаванолы: ученые объяснили, какие фрукты и овощи лучше всего защищают сердце

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Фрукты и овощи, богатые флаванолами, могут быть наиболее полезны для здоровья сердца.

Healthlineрассказывает, в чём их польза и какие овощи и фрукты самые полезные.

Употребление большого количества фруктов и овощей является важной частью здорового и сбалансированного питания.

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Современные диетические рекомендации предусматривают употребление не менее 2–3 порций фруктов и овощей ежедневно. Недавнее исследованиепоказало, что большинство людей не получают в рационе достаточное количество флаванолов для поддержания здоровья сердца.

Исследователи отмечают, что некоторые фрукты и овощи содержат больше флаванолов, чем другие. Это не означает, что вам не следует употреблять те, в которых содержание флаванолов ниже, но это может означать, что вам стоит есть больше тех, в которых их содержание выше, особенно если вы обеспокоены рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Флаванолы могут значительно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, но только при условии, что вы потребляете их в достаточном количестве.

Большинство людей считают, что употребление большого количества фруктов и овощей снижает этот риск, но данное исследование показывает, что конкретный выбор, который вы делаете, имеет гораздо большее значение, чем общее количество. Добавление горсти ежевики, целого яблока или чашки зеленого чая к еде может существенно повлиять на то, сколько этих полезных соединений вы на самом деле потребляете и усваиваете из рациона.

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Флаванолы помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 27%

В ходе исследования отслеживали рацион 30 000 участников в Великобритании и Соединённых Штатах с помощью измерений биомаркеров.

Исследователи обнаружили, что большинство людей не соблюдают суточную норму в 500 мг флаванолов, даже следуя стандартным рекомендациям по здоровому питанию. Хотя все фрукты могут вписаться в здоровый рацион, регулярный выбор богатых флаванолами продуктов, таких как ягоды и яблоки, может обеспечить дополнительные преимущества для сердечно-сосудистой системы.

Речь идет не о том, чтобы сосредоточиться на нескольких «суперпродуктах», а о продуманном включении продуктов, эффективность которых подтверждена научными данными и которые богаты питательными веществами, в общую сбалансированную диету. Общий рацион остается самым важным, и эти результаты помогают уточнить, какие продукты могут обеспечить дополнительную защиту сердца.

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Какие фрукты и овощи отличаются высоким содержанием флаванолов

Согласно другим исследованиям, некоторые фрукты и овощи содержат наибольшее количество флаванолов:

Сливы (500 г): примерно 450 мг флаванолов

Клюква (250 г): примерно 300 мг флаванолов

Ежевика (200 г): примерно 250 мг флаванолов

Зеленый чай (одна чашка объемом 250 мл): примерно 200 мг флаванолов

Фасоль обыкновенная или бобы (80 г): примерно 140 мг флаванолов

Вишни (400 г): примерно 130 мг флаванолов

Яблоки с кожурой (200 г или одно среднее яблоко): примерно 110 мг флаванолов

Земляника (200 г): примерно 90 мг флаванолов

Черника (150 г): примерно 80 мг флаванолов

Фасоль пинто (40 г, 2 ст. л. сухой): примерно 70 мг флаванолов

Как включить в свой рацион фрукты и овощи с высоким содержанием флаванолов

Вместо того чтобы сосредоточиваться на включении в рацион каждого продукта, богатого флаванолами, более экологичным решением будет выбрать один или два любимых продукта и сделать их постоянной частью рациона.

Например, любители ягод могут включать их в свой завтрак несколько раз в неделю, а любители чая — извлекать пользу из ежедневного употребления чашки зеленого или черного чая. Небольшие, приятные привычки часто являются самым эффективным способом увеличить потребление флаванолов и поддерживать здоровье сердца в долгосрочной перспективе.

Результаты исследования могут вызвать вопрос о том, можно ли повысить эффективность действующих рекомендаций по употреблению фруктов и овощей.

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Многие люди до сих пор не следуют основным рекомендациям по употреблению фруктов и овощей. Прежде чем сосредоточиться на конкретных целях, связанных с флаванолами, следует в первую очередь обеспечить достаточное общее потребление этих продуктов. Простые, устойчивые изменения, такие как добавление ягод к завтраку или выбор чая вместо сладкого напитка, могут естественным образом увеличить потребление флаванолов, одновременно улучшая качество рациона.

Цель заключается не в том, чтобы сосредоточиться на одном питательном веществе, а в том, чтобы разработать разнообразный рацион, богатый растительными продуктами, который способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы в долгосрочной перспективе.

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